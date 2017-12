Gestão da Prefeitura de Figueirão fica em 9º no ranking estadual e 1º na região Norte

O Conselho Federal de Administração (CFA) por meio da Câmara de Gestão Pública, divulgou o Índice CFA de Governança Municipal. A avaliação, desenvolvida para avaliar a gestão pública dos municípios brasileiros, coloca Figueirão na 9ª colocação entre as cidades de Mato Grosso do Sul e em 1º no ranking dos municípios da região Norte.

Como base para ranking o CFA leva em conta as dimensões fiscais, de gestão e de desempenho do município. Neste tripé, são analisados diferentes indicadores que influenciam no desempenho de cada cidade avaliada. Algumas cidades polos de MS, ficam abaixo de Figueirão quando o assunto é gestão pública. Dourados e Três Lagoas, por exemplo, ocupam a 22ª e 11ª colocações, respectivamente.

Referindo-se à região Norte do Estado, Figueirão alcança o topo, com pontuação superior aos demais municípios.

“Buscamos nesta gestão uma administração de resultados financeiros, com foco na transparência. Publicamos frequentemente nossas planilhas de receitas e despesas, de forma muito mais didática, de fácil compreensão. Sempre apresentamos o resultado real, mesmo que seja negativo. Julgamos de suma importância que a população saiba a real condição financeira da instituição e queremos até o fim desta gestão deixar um legado de referência no que se refere à transparência”, pontua o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin (PSDB).

Dados relacionados à educação, saúde, gestão, gestão fiscal, gestão ambiental, transparência e accontability, efetividade, informatização, planejamento urbano, articulação institucional, recursos humanos, habitação, vulnerabilidade social, e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), são levados em consideração na formação dos indicadores do CFA.

O ranking nacional e estaduais estão disponíveis no link >> http://cgp.cfa.org.br/igm/lista.php

Fonte: Assessoria de Imprensa

