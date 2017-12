Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Kátia pede perdão a K1 e afirma que chamou a polícia para prender Roger. Fio sugere que Benê fale com Anderson para produzir sua nova música. Kátia pede que Dóris ajude K1 a voltar para sua casa. Benê, Samantha e Roney convocam Anderson para produzir suas músicas, e ele convida Moqueca para ajudar no trabalho. Juca repreende o comportamento competitivo de Ellen e Jota. Roney convida Maria Eduarda para sua apresentação na Balada Paz e Amor, e Josefina se incomoda. K1 se emociona com a homenagem de MB. Tina e Anderson se aproximam. Maria Eduarda e Gabriel chegam para ver a apresentação de Roney e Keyla. K2 provoca Tato, que admira Keyla no palco.

TEMPO DE AMAR

Celeste Hermínia relata a Maria Vitória como José Augusto a tirou de seus braços quando era bebê ao descobrir relação entre ele e Delfina. Maria Vitória fala com Celeste sobre Mariana. Celeste pede que Maria Vitória dê uma chance à mãe. José Augusto sente uma forte angústia. Fernão e Delfina tramam contra José Augusto. Celeste Hermínia e Maria Vitória se abraçam e prometem ficar juntas. Reinaldo conta a Eunice que foi demitido do hospital. Lucinda revela a Inácio que não está grávida como imaginou. Maria Vitória celebra com Vicente o reencontro com sua mãe e beija o rapaz. Alzira e Bernardo temem a presença de Maria Vitória. Natália encontra a aliança de Alzira no pote de geleia que ganhou de Tomaso. Felícia sente a ausência de Teodoro no cabaré. Alzira procura por sua aliança. Celeste anuncia a Celina que Maria Vitória é sua filha.

PEGA PEGA

Maria Pia avisa a Malagueta que irá esperá-lo fora da prisão. Antônia termina o namoro com Domênico. Malagueta diz a Maria Pia que todos pensam que Timóteo pegou os dólares. Mariazinha conta a todos que Sabine levou Dom para Genebra quando o achou na praia. Madalena acusa Sabine de ter roubado seu filho, e ela passa mal. Antônia pede a Nelito para voltar a morar com ele. Pedrinho avisa a Sabine que o quadro de saúde dela se agravou. Maria Pia fica tensa quando Madalena lhe avisa que recebeu uma intimação para depor no caso do acidente de Mirella. Malagueta é levado para o presídio. Eric pergunta a Malagueta se foi ele quem colocou os documentos sobre o acidente de Mirella em sua pasta

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Caetana revela o segredo de Sophia para Laerte. Nádia fala para Tônia inventar uma desculpa para não conversar com Bruno. Raquel afirma à Mãe do Quilombo que só ficará com Bruno após sua separação. Suzy se decepciona com a atitude de Samuel. Lívia teme perder Tomaz e procura Clara, que decide pedir a guarda do filho. Gael sofre na cadeia. Nicolau e Estevão chegam à pousada onde Diego e Melissa estão, mas não encontram o casal. Amaro dança com Estela, e Rosalinda vibra. Desirée implica com Juvenal depois de ele confessar seu interesse em Estela. Mariano se enfurece com Sophia. Zé Vitor conta para Sophia sobre a namorada de Mariano. Nicácio discute com Nádia e avisa que abrirá um novo salão. Renato questiona Samuel sobre a demissão do médico e comenta com Clara. Laerte insiste em se aproximar de Duda. Marcel tenta seduzir Odair. Renato enfrenta Lívia sobre levar Tomaz para visitar Cacau. Clara vai à casa de Samuel e reage ao saber que o psiquiatra está em uma reunião no hospital. Laerte conversa com Zé Vitor sobre Sophia. Raquel questiona Bruno sobre seu casamento.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Vitória continua se recusando a acreditar na maldade do filho e diz que deve ter sido um acidente. Alessandro responde que foi um acidente muito conveniente para Bruno. Kátia ameaça contar tudo que sabe se Bruno não for buscá-la. Na hora do jantar, Bruno é surpreendido com a presença de Alessandro e tenta convencer a todos que o irmão de ter planejado o desaparecimento e ameaça acusá-lo de fraude. Alessandro revida e diz que vai denunciá-lo por assassinato. Roberto tenta convencer Raquel a desistir de Ulisses e se darem uma nova chance no casamento para que o bebê cresça em um lar feliz. Furiosa, ela responde que não quer a criança e muito menos a ele. Bruno fica furioso ao saber que Alessandro dormiu no quarto de Maria José e tenta evitar que Fernando se aproxime de sua mãe. Os dois se pegam a tapas. Fernando agride Bruno e ele desmaia. Depois se desculpa com Vitória por ter agredido seu filho. Bruno, furioso, culpa a mãe pelo que aconteceu e diz que todos estão falando dela por manter um romance com um homem mais jovem. Roberto diz a Raquel que Bruno está furioso com a volta de Alessandro. Sandra, a filha de Helena e irmã gêmea de Maria José pretende se internar numa clínica de reabilitação para se livrar do vício das drogas. Roberto conta a Maura que Alessandro voltou, mas ela tem certeza que o perdeu para Maria José. Raquel, furiosa com Maura, exige que se afaste de Ulisses. Ela afirma que não quer nada com o rapaz, mas sugere a Raquel que se esqueça do amante por que ele tem uma noiva muito rica em Madri. Bruno planeja com Erick uma maneira de colocar o pai de Maria José na cadeia para obrigá-la a votar nele para a presidência da empresa. Alessandro convida Maura para jantar e diz que está disposto a lhe vender parte das ações se votar nele para a presidência. Maura tenta convencer Alessandro a ficar com ela, mas Alessandro deixa claro que ama Maria José. Ao voltar para casa, Alessandro enfrenta o ciúmes de Maria José, mas ele garante que foi um jantar de negócios e que ela é a mulher da sua vida.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Mariana diz ao pai que vai mandá-lo para um asilo e na sequencia chegam os enfermeiros. Depois de ouvir Fernanda tocar violino, a diretora do presídio decide apoiá-la em seu projeto e diz que isso poderá reduzir sua pena. Camila se sente tão culpada pela prisão de Fernanda que tenta tirar a própria vida tomando calmantes. Mariana diz a Amélia que mandou o pai para um asilo e se recusa a dar a ela o endereço. Hernani encontra a filha sem sentidos e a leva para o hospital. Luiz mostra a Mariana sua nova sala e ela conta o que fez com seu pai e Branca. Dr. Inácio diz a Amélia que tem em seu poder o testamento de seu pai a favor de Fernanda. Mariana pede a Luiz que recupere o testamento que está como Dr. Inácio. Amélia pede ajuda ao Dr. Inácio para descobrir o paradeiro de seu pai. O médico diz a Carlos que sua mãe apresenta sinais de recuperação. Carlos diz a Isabela que decidiu ficar morando em Houston e que vai estudar uma especialidade. Hernani se sente aliviado por Camila não ter dito nada ao Dr. Marco. Fernanda diz a Maribel que todas as internas poderão ter aulas de música. Isabela diz a Carlos que continua apaixonada e ele pede que não se iluda. A Mal-Amada começa a cantar e Fernanda percebe que ela tem muito talento. Carlos encontra um apartamento para viver com Paulinho. Fernanda e as outras presas começam a ensaiar. Dr. Inácio aconselha Amélia a não sair da fazenda para proteger o patrimônio de sua filha. Pedro e José começam a trabalhar na casa de repouso e encontram Fernando, mas ele não os reconhece. O violino de Fernanda desaparece e todos desconfiam da Mal-Amada. Depois, Fernanda descobre que foi Maribel, mas a encobre. Fernanda e as internas fazem uma apresentação no presídio.

CARINHA DE ANJO

O luto de Haydee e Flávio não dura muito, pois os dois festejam que estão ricos após a morte de Nicole. Enquanto isso, no colégio, as religiosas preparam uma festa de boas-vindas para Dulce e de parabenizarão para Zeca, Zé Felipe, Miguel e Emílio por terem salvo a carinha de anjo das mãos de Nicole. Leonardo vai até Vitor e diz que se sente sozinho em Doce Horizonte e que gostaria bastante de se aproximar mais da família e de Dulce Maria.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico encara Pietra, com flores na mão, na expectativa. Pietra encara Enrico e lhe dá um beijo. Fernão, sentado à mesa, ainda encara Selena e ela diz que ele está perdendo tempo em buscar por uma mulher que nunca voltou para ele. Selena revela a Fernão que Inês morreu, mas o filho que esperava está vivo e vive na vila dos plebeus. Fernão fica perturbado. Merlino recebe a visita de Balin na masmorra. Merlino diz que ele não pode parar de tomar a poção, senão os delírios vão acabar e ainda revela que a cura de Pietra pode significar sua morte.

APOCALIPSE

César diz não desconfiar que Nicanor esteja agindo novamente. Zoe agradece a atenção de Uri. Em conversa com André, Benjamin diz ter o pé atrás com Ricardo. Débora se irrita ao saber que Ricardo chamou Ariela para trabalhar com ele. Stefano recebe Verônica na igreja. Benjamin esconde seu sentimento por Zoe. Susana se preocupa com a viagem que Isabela quer fazer. Celeste tenta ganhar a função de garota do tempo. Robinson ameaça Dudu. Bárbara e Arthur dão notícias sobre o novo assassinato. Na delegacia, os policias investigam o caso. Débora se queixa de Ariela com Ricardo. Adriano dá em cima de Ariela. César diz que precisa entender o livro do Apocalipse para entender a mensagem do serial killer. Bárbara se impressiona com a popularidade de Celeste nas redes sociais. Ricardo mente para Débora e diz que desistirá de contratar Ariela.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

