Câmara Municipal entrega Titulo Cidadão Paraisense em sessão solene

Câmara Municipal de Paraíso das Águas realizou na última segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017, às 19h no Salão Paroquial, a entrega de “Título Cidadão Paraisense das Águas” à ilustres personalidades que marcaram história no município.

A abertura da solenidade foi realizada pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Anízio Sobrinho de Andrade (DEM) em nome de Deus.

Cada um dos nove vereadores tiveram a oportunidade de homenagear um cidadão com o título, que foi votado em plenário e aprovado por unanimidade. A solenidade contou com a presença das autoridades municipais, do vice-prefeito Ocesino Alves de Oliveira (PSDB), dos homenageados, familiares e público em geral.

Cada homenageado recebeu uma bela placa com a honraria e em seguida fizeram seus discursos. Um dos momentos emocionantes da cerimônia foi durante a entrega e discurso do também homenageado pastor Luiz Antônio da Silva, que também havia preparado uma homenagem surpresa as autoridades do Poder Legislativo e Executivo de Paraíso das Águas. Após uma linda reflexão sobre a águia, entregou ao presidente do Legislativo e ao vice-prefeito Ocesino, representante do Executivo, um banner com o mapa do perímetro urbano de Paraíso das Águas que contornando suas margens, forma uma imagem de uma águia e também de uma estatueta de águia, que simboliza a renovação, inteligência e visão ampla.

Os discursos dos homenageados e dos vereadores foram na mesma linha – agradecimento. Para o presidente Anízio Andrade, a solenidade foi muito importante para homenagear algumas das personalidades que muito contribuíram com o progresso e desenvolvimento do município. “É uma forma de dizermos muito obrigado a cada um destes homens, que chegaram aqui em nossa cidade e desenvolveram importantes ações em prol ao desenvolvimento de Paraíso das Águas”, enfatizou.