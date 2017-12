Câmara Municipal aprova prorrogação de prazo para REFIS

Os vereadores de Chapadão do Sul, por unanimidade, aprovaram em regime de urgência na 1178ª Sessão Ordinária, realizada nesta segunda-feira, o Projeto de Lei que prorroga o prazo do REFIS 2017 até o dia 29 de dezembro de 2017, destinado a promover a regularização dos créditos tributários e não tributários devidos a Fazenda Pública municipal, até dia 31 de dezembro de 2016.

Os parlamentares consideraram que é momento de se oferecer mais prazo aos contribuintes, uma vez que com a chegada do fim do ano, a economia do município é aquecida com 13º salário, proporcionando assim mais uma oportunidade de regularização de tributos junto ao município.

*Assessoria

Comentários