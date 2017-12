A dupla sul-mato-grossense João Bosco e Vinícius começam a vender shows em BitCoin

João Bosco e Vinícius entraram no mercado da moeda virtual e começaram a vender suas apresentações em BitCoin. A dupla sertaneja publicou um comunicado sobre o assunto em sua rede social nesta terça-feira (19), quando a moeda oscilava em sua cotação entre R$ 59 mil e R$ 62 mil. A moeda virtual foi criada em 2008.

“João Bosco & Vinícius é a primeira dupla sertaneja a vender shows e gerar negócios através de ‘moeda virtual’, o BitCoin. Em sua fase inicial, as datas de shows da dupla pioneira neste formato de negociação no segmento serão vendidas a ‘1 BitCoin’ cada”, informava o comunicado.

O texto ainda destacava que a cotação para a venda do show seria calculada com base no valor da moeda em 19/12.