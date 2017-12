Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas publica Edital de Concurso Público.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da empresa SIGMA, vai realizar um Concurso Público de provas e títulos para suprir as vagas disponíveis no quadro do Executivo Municipal. As provas serão para nível fundamental, nível médio e nível superior e os salários variam entre R$1.009,28 à R$19.680,83.

O Concurso Público será composto de:

–Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos, com data provável de realização em 04 de fevereiro, em horário e local a ser definido.

-Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de Assistente de Administração, Auxiliar de Administração, Motorista Veículos Leves, Motorista Veículos Pesados, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas e Recepcionista, devidamente aprovados na prova objetiva, com data provável de realização em 25 de fevereiro de 2018, em horário e local a ser definido.

-Avaliação de Títulos: de caráter classificatório, para os candidatos a todos os cargos aprovados nas etapas anteriores, com data provável de realização no dia 15 de março de 2018, em horário e local a ser definido.

As inscrições para o Concurso deverão ser realizadas, via Internet, no endereço eletrônico, a partir das 00h00 do dia 18.12.2017 até às 23h59min do dia 29.12.2017.

Para os candidatos que não possuem acesso à Internet será disponibilizado um Posto de Atendimento, na sede administrativa da Prefeitura Municipal, situado na Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, nº 22, centro, na cidade de Paraíso das Águas – Estado de Mato Grosso do Sul, nos dias úteis, no horário das 7h30min às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sigmams.com.br durante o período para as inscrições, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

– Preencher o Formulário de Inscrição no qual declarará estar ciente das condições exigidas para admissão ao cargo e que se submete às normas expressas neste Edital e transmitir os dados pela Internet.

–Imprimir o boleto bancário e pagar a respectiva taxa de inscrição na rede bancária ou nas casas lotéricas, até o dia pré-determinado no boleto bancário.

– Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

–As informações prestadas no Formulário de Inscrição via Internet são de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS e a Sigma Assessoria o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas e a Sigma Assessoria não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

Os valores das inscrições para os cargos estão assim definidos:

-Nível Superior – R$ 99,00 (noventa e nove reais);

– Nível Médio – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);

-Nível Fundamental Completo – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

– Nível Fundamental Incompleto – R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

O comprovante definitivo de inscrição será o comprovante de pagamento autenticado ou o comprovante de inscrição paga, impresso através do site http://www.sigmams.com.br .

O candidato que não recolher o valor da taxa de inscrição, através da quitação do boleto bancário, não terá sua inscrição efetivada.

Será Isento da taxa de inscrição o candidato que comprovar hipossuficiência(baixa renda), e que possua residência fixa no município de Paraíso das Águas/MS de no mínimo 2 (dois) anos.

Para solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato deverá preencher e assinar o requerimento de isenção e anexar cópias de:

–comprovante de inscrição, do candidato ou do responsável pelo núcleo familiar, no Programa Bolsa Família instituído pelo Governo Federal ou Programa Vale Renda instituído pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul;

-declaração de veracidade de cadastro ativo, emitida pelo Órgão de Assistência Social do Município de Paraíso das Águas – Estado de Mato Grosso do Sul;

-comprovante de endereço.

O candidato deverá entregar pessoalmente, até o dia 20.12.2017 (observando o horário de funcionamento), os documentos estabelecidos, conforme subitem 4.12.1.1, endereçando-os ao Presidente da Comissão de Concurso, na Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS, situada na Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, centro, na cidade de Paraíso das Águas – Estado de Mato Grosso do Sul, para análise e parecer da Comissão.

Após a análise, será publicada a listagem dos candidatos que tiveram os pedidos deferidos ou indeferidos.

Segue as vagas disponíveis

Cargos Nº de Vagas C/H/S Venc. Inicial Requisitos Taxa de Inscrição Cirurgião Dentista I 02 20 2.586,27 Curso superior completo c/ registro no CRO. 99,00 Cirurgião Dentista II 01 40 5.172,52 Curso superior completo c/ registro no CRO. 99,00 Médico Clínico Geral II 01 40 19.680,83 Curso superior completo c/ registro no CRM. 99,00

Cargos Nº de Vagas C/H/S Venc. Inicial Requisitos Taxa de Inscrição Agente de Combate a Endemias 01 40 1.450,83 Ensino médio completo. 65,00 Agente de Fiscalização 01 40 2.207,79 Ensino médio completo. 65,00 Agente de Vigilância Sanitária 01 40 2.207,79 Ensino médio completo. 65,00 Assistente de Administração 08 40 1.450,83 Ensino médio completo. 65,00 Fiscal de Obras e Posturas 01 40 2.207,79 Ensino médio completo. 65,00 Inspetor de Alunos 05 40 1.450,83 Ensino médio completo. 65,00 Técnico em Enfermagem 03 40 1.892,39 Ensino médio completo c/ registro no COREN. 65,00 Técnico em Radiologia 01 24 2.207,79 Ensino médio completo c/ registro no CTR. 65,00 Técnico em Segurança do Trabalho 01 40 2.207,79 Ensino médio completo c/ registro no MTE. 65,00

Cargos Nº de Vagas C/H/S Venc. Inicial Requisitos Taxa de Inscrição Auxiliar de Administração 03 40 1.135,43 Ensino fundamental completo. 65,00 Motorista de Veículos leves 01 40 1.640,07 Ensino fundamental completo c/ CNH “C” 65,00 Motorista de Veículos Pesados 08 40 1.892,39 Ensino fundamental completo c/ CNH “D” 65,00 Operador de Máquinas Leves 01 40 1.640,07 Ensino fundamental completo c/ CNH “C” 65,00 Operador de Máquinas Pesadas 02 40 2.207,79 Ensino fundamental completo c/ CNH “c” 65,00 Recepcionista 03 40 1.135,43 Ensino fundamental completo 65,00

Cargos Nº de Vagas C/H/S Venc. Inicial Requisitos Taxa de Inscrição Auxiliar de Cozinha 04 40 1.009,28 5º ano do ensino fundamental 49,00 Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza Predial 02 40 1.009,28 5º ano do ensino fundamental 49,00 Cozinheira 03 40 1.072,35 5º ano do ensino fundamental 49,00

Cargos Nº de Vagas C/H/S Venc. Inicial Requisitos Taxa de Inscrição Professor Anos Iniciais – 1º ao 5º Ano 05 20 1.640,08 · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para o ensino fundamental – anos iniciais. 99,00 Professor Artes 01 20 1.640,08 Licenciatura plena – Artes ou Educação Artística 99,00 Professor Ciências 01 20 1.640,08 Licenciatura plena – Ciências Físicas e Biológicas. 99,00 Professor Educação Especial 05 20 1.640,08 · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para a Educação Especial; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para a Educação Especial; ou · Licenciatura plena nas áreas do conhecimento e especialização em Educação Especial [carga horária mínima 360h]. 99,00 Professor Educação Infantil 07 20 1.640,08 · Licenciatura plena em pedagogia com habilitação para a educação infantil; ou · Licenciatura plena em normal superior com habilitação para a educação infantil. 99,00 Professor Geografia 01 20 1.640,08 Licenciatura plena – Geografia. 99,00 Professor História 02 20 1.640,08 Licenciatura plena – História 99,00 Professor Língua Estrangeira [Inglês] 01 20 1.640,08 Licenciatura Plena – Letras com habilitação em Inglês. 99,00 Professor Língua Portuguesa 01 20 1.640,08 Licenciatura plena – Letras. 99,00 Professor Matemática 04 20 1.640,08 Licenciatura plena – Matemática. 99,00

O Edital deste Concurso Público, foi publicado na íntegra, na edição 923 do dia 13 de dezembro de 2017 no Diário Oficial de Paraíso das Águas e consta também no link do concurso público do site: www.paraisodasaguas.ms.gov.br

