Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Os astros favorecem as suas ideias elevadas. A partir de hoje, procure desenvolver grandes obras. Bom dia para se destacar intelectualmente sobre os demais, inclusive no seu ambiente de trabalho. Período marcado por importantes iniciativas, visando progressos futuros e ainda sorte nos jogos e loterias.

TOURO – A sua promoção e elevação social, poderá ser efetivada pelos seus superiores. Procure tranquilizar-se em alguns setores da sua vida. Espere os próximos dias para tomar qualquer decisão que possa mudar a rotina da sua vida.

GÊMEOS – Para tirar algum proveito deste dia, será necessário usar toda a sua habilidade comercial. Previna-se contra escândalos, injúrias e não se deixe influenciar por pessoas falantes. Se insistir na realização de seus planos, só trará problemas para o seu relacionamento amoroso.

CÂNCER – Boas amizades, sucesso profissional, social e financeiro é o que prenuncia este dia para você. Poderá ter, por outro lado, algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais. Não desperdice as suas energias com discussões desgastantes.

LEÃO – Tire da mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com pessoas suspeitas e o desgaste da saúde com excessos. Êxito financeiro inesperado.

VIRGEM – Muito boa influência para você. Aproveite o bom fluxo para tratar dos assuntos familiares pendentes, para obter melhores resultados profissionais possíveis e para tratar com pessoas conhecidas. Cuide da saúde.

LIBRA – Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá contatos pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase excepcionalmente benéfica, para solucionar problemas familiares, para a vida amorosa e lucrar em negócios.

ESCORPIÃO – Os novos planos para a sua elevação de cargo e conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades.

SAGITÁRIO – Dificuldade na vida doméstica e desejos poderão ser concretizados neste dia, principalmente se manter-se otimista e mais confiante. Sucesso amoroso, social e profissional. Ajude os mais necessitados. Há uma tendência a viajar e a concentrar-se em estudos mais elevados.

CAPRICÓRNIO – Dia indicado para o êxito e sucesso em todas as coisas que empreender, principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as relações sociais e pessoais. A sua cor de sorte para hoje é o verde.

AQUÁRIO – Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a vocação, concurso, testes, empregos, aumento de vencimento e rendimentos. O contato com amigos e vizinhos lhe será útil.

PEIXES – Depois do meio-dia, você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de publicidade, rádio, jornal, e televisão. Fluxos positivos. Bom para o amor e o casamento.

Comentários