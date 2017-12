Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Alzira pede que Maria Vitória não mencione a Celeste Hermínia que é filha de Mafalda. Nicota conta para Lucinda que Maria Vitória voltará a Portugal. Inácio e Justino acreditam que gravarão um disco. Bernardo afirma a Alzira que descobrirá se Maria Vitória é mesmo filha de Mafalda. Maria Vitória comenta com Vicente sua desconfiança com Alzira. Pepito comemora o sucesso de suas geleias com Geraldo. Lucinda diz a Emília que deseja ter um filho com Inácio. Inácio conta para Justino como Lucerne o ajudou. Teodoro liberta Lucerne da prisão, mas ameaça a dona do cabaré. Henriqueta se martiriza por ter dado doces a Mariana. Tereza insiste com Fernão para ir à Quinta. Olímpia preocupa-se com Vicente por ele estar sofrendo de amor por Maria Vitória. Lucerne comemora a volta ao cabaré. Pimenta provoca Otávio. Helena aconselha Tomaso sobre Natália. Bernardo mostra a foto de Mariana para Maria Vitória.

PEGA PEGA

Maria Pia confessa a Eric que não entregou Malagueta em interesse próprio. Eric fica horrorizado com o plano de Maria Pia para conquistá-lo. Sabine diz a Malagueta que quer vê-lo apodrecer na prisão. Malagueta depõe na delegacia e afirma que não atropelou Waldemir. Dom comunica aos executivos da empresa que Malagueta foi demitido por justa causa. Eric e Luiza lamentam a reação de Bebeth, que se nega a acompanhá-los para voltar ao hotel. Maria Pia recebe uma intimação da Polícia. Rúbia conta a Luiza que Rouge/Rogério foi o defensor público designado para defender Malagueta. Júlio procura Antônia para dizer que deu a prova de seu amor por ela entregando Malagueta e pede perdão à policial.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Tomaz destrata Clara e fica com Lívia. Gael promete à ex-mulher que irá ajudá-la a conquistar o filho. Amaral garante a Sophia que Clara pode recuperar o direito à exploração das esmeraldas e a vilã vai falar com Gustavo. Nádia fala mal de Sophia no salão. Caetana chama Laerte para ajudar Josafá, e Duda fica indignada. Mercedes se preocupa com Josafá. Gael repreende Lívia por colocar Tomaz conta Clara, e Sophia recrimina o filho. Clara se recusa a falar com Renato. Rafael manda flores para Laura, e Lorena obriga a filha a sair com o médico. Diego namora Melissa. Samuel dispensa Suzy. Juvenal chora ao ver Estela e Amaro conversando. Mariano pede para Cleo apresentá-lo a Mercedes como seu namorado. Amaro vê Sophia armando com Rato para fazer com que Zé Vitor perca no jogo de pôquer. Josafá atira na direção de Sophia.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários