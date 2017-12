Agência do BB em São Gabriel foi invadida

A agência do Banco do Brasil em São Gabriel do Oeste foi invadida durante a madrugada e devido aos danos ocasionados no local, o funcionamento da agência nesta sexta está temporariamente suspenso, com paralisação total dos serviços.

Informações iniciais apuradas pela polícia dão conta de que a agência teve a porta da frente que dá acesso aos caixas eletrônicos arrombada, onde os invasores reviraram todo o interior do banco, danificando os fios de telefone e internet que foram cortados e furtando os dispositivos de gravação de vídeo da sala de TI por onde entraram pela janela do ar condicionado que foi removido do local.

Três revólveres calibre 38 foram furtados da sala de segurança da agência. Os autores ainda tentaram arrombar o cofre usando objetos pontiagudos, porém não obtiveram êxito, danificando as fechaduras.

O arrombamento foi constatado na manhã de hoje, quando um dos funcionários da agência chegou ao local para o expediente. A Polícia Civil foi acionada para averiguar a ocorrência. Rondas foram realizadas pela Polícia Militar na tentativa de localizar os suspeitos, porém sem êxito. A perícia também é aguardada para fazer o levantamento do crime.

Suzana Vanessa -Veja Folha SGO

