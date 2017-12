Sobrinho de ex-presidente da OAB achado queimado é preso com gasolina em Hilux

Um suspeito na morte do advogado trabalhista e ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Severino Moura, foi preso por volta das 12h30 desta quinta-feira (14) em uma loja na Rua Estevão Alves Correia, no Bairro Alto, em Aquidauana, a 143 km de Campo Grande. Ao que tudo indica, ele seria sobrinho de Severino, mas a Polícia Civil não confirmou.

O suspeito estava na loja da mãe e teria corrido para o interior do comércio ao avistar agentes da Polícia Civil. Na carroceria de uma Toyota Hilux, de cor branca, os policiais encontraram um galão de gasolina. O homem foi levado até a delegacia de Polícia Civil e é ouvido, na companhia de um advogado, pelo delegado Antônio Souza Ribas Júnior, de Anastácio.

O achado

O corpo do advogado e ex-presidente da seccional de Aquidauana, Severino Alves de Moura foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (14), na BR-419, a 14 km do trevo de Anastácio. Moura estava em uma caminhonete com placas de Anastácio que ficou totalmente destruída.

O fogo começou por volta das 22h20 desta quarta-feira (13) e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Quando os militares chegaram ao local, a caminhonete ainda era consumida pelas chamas. O veículo ficou totalmente destruído.O corpo de Severino foi levado ao Imol (Instituto Médico Odontológico), onde foi reconhecido por familiares. Segundo a família Severino retornava ou se dirigia à sua fazenda nas proximidades, onde costumava pernoitar, devido ao aumento de furto de gado.

Em princípio, o caso é tratado como acidente, porém a caminhonete não foi batida. Severino trabalhava na área trabalhista e a Polícia Civil investiga o que pode ter causado o fato.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil de Aquidauana.

*Midia Max (Foto: Luiz Guido Júnior/ O Pantaneiro)