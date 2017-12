Projeto que obriga aluno a reparar danos à escola é aprovado pela terceira vez por deputados de MS

De acordo com o deputado Lídio Lopes, a lei valerá para escolas públicas e, “também, vai valer para as particulares, embora não tenha muito esse problema. Temos dados comprovados que 13.86% dos professores já foram atingidos fisicamente e 56.72% agredidos verbalmente. Esse projeto vem colocar medidas educativas. Sujou, limpa. Estragou, conserta”.

Caso a lei seja aprovada, ficam as escolas autorizadas a implantar o Programa de Aplicação de Atividades com Fins Educativos (Paafe), válido tanto para unidades de ensino da rede pública quanto para as do setor privado.