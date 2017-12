Polícia civil cumpre ordem judicial de busca e apreensão de adolescente infrator

Investigadores do SIG/POLÍCIA CIVIL cumpriram ordem judicial de apreensão do adolescente infrator I.B.S., conhecido no meio policial pelo comércio contumaz de drogas ilícitas.

Esperamos que o adolescente seja internado e que cesse, ainda que temporariamente, sua saga de atos infracionais que comprometem a saúde e segurança de nossa comunidade.

A medida determinada revela que a Justiça local – MP e Poder Judiciário – está engajada e comprometida com a ordem e segurança pública da comunidade costarriquense, além de sensível ao árduo e sério trabalho desempenhado pelas Forças de Segurança de nosso município.

Polícia Civil, compromisso com a verdade e justiça.

