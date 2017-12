Papai Noel chega neste sábado em Chapadão do Sul

Já está tudo pronto na praça municipal de eventos, para a chegada do Papai Noel, que vai ficar em sua casa atendendo todos dias as crianças.

A chegada está prevista para as 17 horas. Antes haverá uma passeata pelas ruas da cidade, com o Papai Noel, com os Bombeiros.

A recepção será na Praça, onde foi construída uma casa toda iluminada para o Papai Noel.

Todos estão convidados para recepcionar o Papai Noel, as 15 horas no Corpo de Bombeiros, de onde sairá em passeata pelas ruas da cidade.

Veja nas fotos a casa do Papai Noel na praça de eventos;

