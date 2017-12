Motorista destruiu carro de luxo em acidente e diz que ‘uma lhama ou camelo’ passou na frente

Um carro de luxo teve a parte dianteira destruída depois de bater em um poste na madrugada desta sexta-feira (15), na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande. O acidente aconteceu depois de o condutor do veículo perder o controle da direção. Em tom de piada, o homem afirmou não saber se “uma lhama ou um camelo atravessou na frente do carro”.

De acordo com informações da polícia, a batida aconteceu por volta das 4h30. O automóvel, um Audi A3, seguia na via no sentido Centro em direção ao Shopping, quando, por motivos que ainda serão investigados, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste às margens da via.

Por causa da força do impacto, os airbags laterais e dianteiro do automóvel foram acionados.

O motorista fez teste de bafômetro, porém o resultado não foi divulgado pela polícia. Em tom de brincadeira, o homem disse aos jornalistas que sabia se “uma lhama ou um camelo atravessou na frente do carro” momentos antes do acidente.

Equipe da Energisa esteve no local para fazer os reparos do poste danificado. A troca está prevista para ser feita no domingo e pelo serviço o motorista responsável pelo acidente terá que pagar R$ 2.500.

