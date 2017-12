Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Sua palavra fácil, sua disposição simpática e cordial e sua grande consideração por todas as pessoas, farão com que muitos voltem à atenção para você. Êxito profissional, social e amoroso e elevação da personalidade. Está na hora de você ser mais discriminativo em relação às suas amizades.

TOURO – Excelente dia aos novos empreendimentos e bom lucro na compra e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica. Você está sujeito a aceitar com muita facilidade, opiniões e sugestões de terceiros.

GÊMEOS – Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

CÂNCER – Suas mais caras esperanças e desejos poderão ser concretizados neste dia, principalmente se mantiver otimismo. Sucesso amoroso, social, profissional e em tudo que realizar. Ajude os mais necessitados. Faça pequenas alterações na sua rotina.

LEÃO – Mente sempre alerta e voltada ao progresso de modo geral, muita disposição para o trabalho e negócios iniciados anteriormente e bastante tranquilidade na vida familiar e amorosa estão previstos para hoje. Não descuide da saúde.

VIRGEM – Ótima influência para a elevação de seu magnetismo pessoal e da sua personalidade. Aproveite, pois disso dependerá seu sucesso e intenções com relação ao futuro. Melhora sensível da saúde e das condições sociais. No amor, está na hora de você enxergar as coisas sem lentes cor de rosas.

LIBRA – Dia em que nem tudo correrá às mil maravilhas. Poderá ter questões com familiares, vizinhos e amigos. Fase propícia aos negócios, principalmente os imobiliários, nos transportes e em relações sociais.

ESCORPIÃO – é um dia dos mais propícios para você. Receberá boas notícias, será bem sucedido no trabalho, nos negócios, na vida social e em tudo que está ligado à comunicação de um modo geral. Haja no sentido de inibir as intransigências da pessoa amada.

SAGITÁRIO – Dia meio complicado. Deverá, neste dia, não revelar seus projetos a ninguém e nem iniciar coisas novas. Contudo, os negócios anteriormente iniciados poderão lhe trazer bons lucros. Bom para as experiências psíquicas. Você está também, passando por uma fase de sofrimentos provindos de sua própria mente.

CAPRICÓRNIO – Esteja atento ao recebimento de dinheiro inesperado. A pessoa amada necessita de mais carinho. Vigie sua taxa de colesterol. Período negativo. Você está também, passando por uma fase de sofrimentos provindos de sua própria mente.

AQUÁRIO – Muito cuidado com intrigas e mal entendidos com vizinhos ou pessoa de caráter suspeito. Mantenha-se alerta que nada resultará em negatividade. Cuide das necessidades da família e estabeleça novos planos em relação ao futuro.

PEIXES – Dia que terá muita tendência às mudanças repentinas e muita inconstância. Evite isso, pois muitas serão as chances em que poderá perder. Será bem sucedido em tudo que está relacionado direta ou indiretamente com seu casamento.

