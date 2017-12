Food truck chegou em Chapadão e começa hoje a atender

A tendência dos restaurantes sobre rodas dos Estados Unidos chega a Chapadão do Sul. Food Truck! Os melhores restaurantes sobre rodas do Sul do Brasil estarão atendendo de hoje a domingo das 17 às 23 horas, na Avenida Onze, ao lado da Igreja Matriz, na esquina da praça. Food Truck.

Os melhores Food Trucks do Sul do Brasil estarão atendendo nesta quarta e quinta (13 e 14/12) na Praça Central.

– Sorvetes de Casquinhas Coloridas,

– Hambúrgueres Artesanais,

– Hambúrgueres de Frango,

– Cinema 6D com simulador de realidade virtual,

– Chopes Artesanais e

– Caricaturas.

Atendimento único na cidade.

Valores acessíveis e entrada gratuita.

