Eleições hoje definem presidente do Crea-MS para o mandato 2018 a 2020

Hoje a partir das 9h às 19h, 11.252 profissionais da engenharia, agronomia, geografia, geologia, meteorologia, além de tecnólogos e técnicos de nível médio registados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) terão um compromisso com as urnas.

Neste dia serão eleitos os presidentes do Crea-MS e do Conselho Federal (Confea) e os diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência (Mútua) para o triênio 2018 a 2020.

As urnas estarão disponíveis em 17 cidades que contam com sede do Conselho, além de Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Jardim e Amambai.

Em Chapadão do Sul a urna estará localizada na sede do Conselho, Rua Treze, 783, centro.

O coordenador da Comissão Eleitoral do Crea-MS, Jorge Wilson Cortez, ressalta que, como não será possível ao profissional votar em trânsito, é importante que consulte seu local de votação no link disponibilizado no site do Conselho. Cortez ainda alerta que “como a votação será em urna eletrônica é importante que os profissionais tenham em mãos, no dia da votação, o número de seus candidatos”.

Três candidatos concorrem à presidência do Crea-MS: Dirson Freitag (n.º 100), Marco Maia (n.º 106) e Rodrigo Costa (n.º 117).

Para presidente do Confea concorrem Murilo Pinheiro (n.º 3), Jobson Andrade (n.º 4), Joel Krüger (nº.5), José Ribeiro (n.º 6) e Urubatan Barros (n.º 7).

A Mútua conta com dois candidatos para diretoria geral: Mito Gebara (n.º 121) e Vânia Mello (n.º 125). A diretoria administrativa conta com um candidato: Ângelo Ximenes (n.º 133).

Estão disponíveis no site do Crea-MS, no link Eleições, informações sobre os candidatos e suas propostas. Informações sobre o processo eleitoral podem ser obtidas pelos telefones 67 3562-3170 ou 3368-1000, das 12h às 18h.

Janine Gonzalez de Paula

Setor de Comunicação do Crea-MS

Comentários