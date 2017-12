Criminosos roubam caminhão do cantor Gusttavo Lima no interior de SP

Um motorista e o filho dele de 10 anos foram feitos reféns durante um roubo ao caminhão do cantor sertanejo Gusttavo Lima no início da noite desta quinta-feira (14) na rodovia Fernão Dias em Atibaia (SP).

A carreta do cantor Gusttavo Lima seguia para a região de São José do Rio Preto, onde o cantor tem um show nesta sexta-feira. O veículo levava instrumentos e equipamentos usados nas apresentações.

Depois do roubo, o motorista de 56 anos e o filho dele foram levados como reféns. Durante a fuga, os criminosos se separaram e colocaram as vítimas em um veículo.

“O jovem foi preso em flagrante e acreditamos que esse caminhão seria desmontado e teria tido as peças revendidas no mercado negro”, afirmou o policial Alfredo Martinelli.

O grupo seguiu em outro veículo com as vítimas como reféns por três horas. O motorista e o filho foram abandonados pelos suspeitos na Dutra, no trecho de Guarulhos. Os suspeitos que seguiram com as vítimas conseguiram fugir.