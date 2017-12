Confira o Cronograma das Apresentações de Natal de Chapadão do Sul

As apresentações artísticas e culturais iniciarão no dia 16 de dezembro e seguirão até o dia 24 de dezembro, na Praça de Eventos. O Papai Noel estará na Praça de Eventos das 18h às 23h e as apresentações artísticas acontecerão a partir das 19h.

Cronograma:

16/12 – Sábado: BANDA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL ABERTURA CHEGADA DO PAPAIL NOEL

17/12 – Domingo: DANIEL DELGADO

18/12 – Segunda-feira: SOLOS DE NATAL COM VINÍCIUS ALVES

19/12 – Terça-feira: CORAL MELHORA IDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

20/12 – Quarta-feira: CORAL MÚSICA E ARTE COM A “CANTATA DE NATAL”

21/12 – Quinta-feira: PROFESSOR JURANDIR COM SOLOS DE NATAL

22/12 – Sexta-feira: MARCOS ANDRÉ (COM O GRUPO MUSICAL DE NATAL) ACOMPANHADO POR LAURA, JOSÉ RODOLFO, ABNER, JOSÉ ROBERTO, JAMILE E KALITON)

23/12 – SÁBADO: JANAINA APIS MÚSICA DE NATAL COM APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM O RICK

24/12 – DOMINGO: GRUPO DE DANÇA COM PROFESSOR RICK

Papai Noel

O Clima Natalino já faz parte do clima de Chapadão do Sul neste mês de dezembro. A cidade está com as cores de natal, e de noite já é possível ver diversos comércios e residências com iluminação.

Para contemplar ainda mais esse ambiente, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da secretária de Assistência Social, Maria das Dores, convida todos a todos para receberem o Papai Noel no dia 16 de dezembro, a partir das 18h na Praça de Eventos.

O Bom Velinho estará do dia 16 ao dia 24, onde também terão apresentações culturais.

A participação de toda comunidade é fundamental para o sucesso do evento. Venha prestigiar.

*Assessoria

Comentários