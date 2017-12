Câmara homenageia 14 personalidades de Costa Rica

atorze pessoas receberam uma das mais nobres homenagens da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica: o “Título de Cidadão Costarriquense”. A cerimônia de entrega das honrarias aconteceu na noite de segunda-feira (11/12), durante sessão solene realizada no Plenário da Casa de Leis – que ficou lotado – reunindo autoridades civis e militares, além de familiares e amigos dos homenageados. A cerimônia uniu também, em um mesmo lugar, parentes de várias gerações: pai, filhos, netos e até mesmos bisnetos.

A solenidade teve início às 20h e terminou perto das 22h15. Foram mais de duas horas marcadas por muita emoção. E o começo da cerimônia acabou sendo musical. A jovem Beatriz, de 16 anos, detentora de uma voz marcante, teve a missão de cantar o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, a pequena Maria Julia Mesquita, de 12 anos, com sua voz aguda e suave, entoou o Hino de Costa Rica. Logo após, ao som de violão, os jovens Thayner, de 13 anos, e Guilherme, de 15 anos, emocionaram o público com a música gospel “Raridade”. Os quatro adolescentes são alunos do curso de música oferecido pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Costa Rica, por meio do Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

Logo após, foi feita a cerimônia oficial de entrega dos títulos de cidadania. Conforme as regras do cerimonial do evento, os homenageados foram chamados à frente para receberem a honraria, cada um por vez. Coube à autoridade – vereador, prefeito ou vice-prefeito – entregar o título para a pessoa que essa mesma autoridade indicou. Após cada formalidade de entrega, o respectivo homenageado também pôde fazer uso da palavra, na tribuna da Câmara.

Em 2017, receberam a homenagem 14 pessoas. São elas: o ex-vereador Adair Tiago de Oliveira; o mecânico Adão França Oliveira; Adelicio da Silva Tavares, conhecido por vender espetinhos por muito tempo na cidade; o major dos bombeiros de Costa Rica, Aldinei Peres da Silva; Denival dos Santos, popular “Neguin do Paraná”; o radialista e comerciante, Eugenio Afonso Baraldi; o aposentado Gildo Frezarin, sogro do prefeito Waldeli dos Santos Rosa, conhecido como “Tio Virgílio”; o ex-vereador Joaquim Alcides Carrijo, o Caquin; o ancião da igreja Congregação Cristã no Brasil, José Hernandes Silva; o diretor-superintendente da Atvos (antiga Odebrecht Agroindustrial), Kleber Silva Albuquerque; a biomédica Maria Aparecida Carboni de Castro, conhecida como a “Cida do Laboratório”; a servidora aposentada da Câmara de Vereadores, Maria Petinelle; o corretor de imóveis Penides Garcia Jacinto; e o tenente da Polícia Militar, Esteban Palácios Rodrigues.

Os homenageados tiveram as suas respectivas biografias lidas pelo cerimonial, no ato de entrega do seus respectivo título de cidadania. Nessas biografias, foram relatadas, ainda que brevemente, histórias de pessoas que nasceram em outras cidades, mas que construíram um legado e uma vida em Costa Rica, destacando-se pela atuação exemplar na vida pública e particular.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia aconteceu quando a bisneta de Gildo Frezarin, Thais Bortolazzi, fez a leitura da biografia do próprio bisavô, no lugar do cerimonialista, quebrando o protocolo do evento e cativando o público presente, que ficou encantado ao ver uma criança participando de um ato tão importante. A biografia lida pela menina relatou que Gildo foi um dos primeiros desbravadores das terras agricultáveis de Chapadão do Sul, sendo um dos pioneiros no plantio de soja na região. “Meu bisavô Gildo agradece a Câmara de Vereadores pela homenagem. Eu fico muito orgulhosa e feliz”, afirmou Thais, após terminar a leitura da biografia.

O presidente da Câmara, vereador Lucas Lázaro Gerolomo, avaliou positivamente o evento e fez questão de agradecer a presença de todos que participaram da cerimônia. “Nos dá um prazer e uma alegria muito grande, em poder homenagear essas pessoas pelo que elas representam para o nosso município. Quero agradecer aos familiares que estiveram presentes, que estamparam alegria em seus rostos de ver um familiar sendo homenageado. Nossos eternos agradecimentos a todos que participaram da cerimônia”, falou Lucas.

O prefeito Waldeli, figura ilustre da cerimônia, usou a tribuna da Câmara ao final da sessão solene, para o seu pronunciamento, ocasião na qual ele teceu comentários sobre a biografia de todos os homenageados.

O prefeito também reconheceu a importância da cerimônia de entrega de títulos de cidadania, promovida pela Câmara de Vereadores. “Talvez a gente fica pensando: pra que isso? Aí quando você faz um evento como esse, a gente vê que tem muitas pessoas que fizeram a história dessa cidade, que construíram essa cidade, que por um motivo ou pro outro, ainda não foram lembradas. Então, é um evento que, olhando a relação dos homenageados, tem que continuar”, pontuou o chefe do Executivo Municipal.

Uma vez por ano o Parlamento Municipal promove a solenidade de entrega da honraria para pessoas que nasceram em outras cidades, mas que se mudaram para Costa Rica e que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele tenham se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular.

Conforme as regras da Casa de Leis, cada vereador costarriquense, o prefeito, e o vice-prefeito podem indicar um morador de Costa Rica para receber o título.

