Vice-prefeito de Costa Rica prestigia formatura dos novos Tenentes do Projeto Florestinha

O vice-prefeito de Costa Rica – MS Roberto Rodrigues, no ato representando o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, participou na tarde do último dia 09 de dezembro de 2017 da Formatura dos novos Tenentes do Projeto Florestinha.

“O projeto é fantástico, pois dá chance às crianças e jovens de terem uma profissão, além de se tornarem cidadãos de bem com sensibilidade ambiental”, declarou o vice-prefeito ao parabenizar todos os formandos. Para o comandante da PMA – Polícia Militar Ambiental – subtenente Marcilio Dias de Oliveira, “o importante também desse trabalho é a formação de multiplicadores e o envolvimento dos policiais com a comunidade, o que permite mais confiabilidade e consequentemente mais empenho da população no auxílio em defesa do ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida”, enfatizou. Também prestigiaram a solenidade de formatura a assistente social Luana Oliveira da Silva que no ato representou a secretária Municipal de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa, o superintendente da Odebrecht Agroindustrial Kleber Albuquerque, o gerente de Pessoas e Administração da empresa Chafick Fair Luedy, a facilitadora do Programa Energia Social, Eliane Martins, o major do Corpo de Bombeiro Aldinei Peres da Silva, o comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar Esteban Palácios, entre outros. Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

