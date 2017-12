Suspeito fala em ‘surto’ e que usou gasolina de cortador de árvore para queimar esposa, diz polícia

Gilson Ferreira da Silva, de 31 anos, suspeito de jogar gasolina e atear fogo no corpo da própria esposa, em Campo Grande, no domingo (10), se apresentou à 4ª Delegacia de Polícia e confessou ter cometido o crime durante um ‘surto’. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, onde está preso preventivamente.

Durante depoimento à polícia, o suspeito disse que usou combustível de um cortador de árvore para queimar Adriele de Fátima Soares Silva, de 27 anos, com quem vivia há um ano e três meses. De acordo com a delegada Ariene Murad, o homem foi indiciado e vai responder por tentativa de feminicídio. A pena é de até dez anos.

“Ele alega que, momento antes do crime, estava consumindo pasta base e bebida com a companheira. A droga teria acabado e ela insistiu pra ele comprar mais. Inclusive trocar pimenta e vinagre por droga. Disse que, durante um surto, jogou a gasolina e ateou fogo”, explicou Ariane.

Maycon Soares Silva, irmão por parte de pai de Adriele, confirmou que a irmã fazia o uso de drogas juntamente com o companheiro. Disse, ainda, que a irmã já havia registrado boletim de ocorrência por agressão contra o marido. “Nós queremos justiça. Não queremos que ele responda o crime em liberdade”, argumentou.

A polícia ainda trabalha com a possibilidade de a mulher estar dormindo no momento em que teve o corpo incendiado. Ela ainda teria saído de casa para pedir ajuda. “Há uma testemunha que ouviu os gritos de socorro. Foi ao encontro dela, e ela gritava: ‘ele tá tentando me matar. Gasolina, gasolina. Ele colocou fogo em mim'”, narrou a Ariene.