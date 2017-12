Representantes do Pegadas no Cerrado estiveram em audiência com o Governador Marconi Perillo

Dia 11 de dezembro, representantes do Fórum Pegadas no Cerrado estiveram em audiência com o Governador Marconi Perillo para apresentar ofícios e projetos de desenvolvimento do turismo na nossa região.

Nos ofícios tiveram pedidos como:

Criação do Fundo Estadual de Turismo

Eventos Culturais realizados pela Goiuás Turismo

Evento “Viaja Mais”

Festival Gastronômico incluso no calendário cívico cultural do Estado de Goiás

Sinalização das rodovias para acesso as regiões turísticas equipamentos turísticos rurais

Convênio entre o governo, SEBRAE, que estimule empresários do segmento de turismo em reuniões, feiras e visitas.

Maconi Perillo atendeu os ofícios e já deu ordem de serviço aos órgãos responsáveis.

Para representar Chapadão do Céu, esteve presente no evento a Assessora de Turismo, Marlene Azevedo e o Diretor de Indústria e Comércio, Soren Ulysses.

“Agradecemos o apoio do Prefeito Rogério Graxa no desenvolvimento do Turismo do nosso município e ao Governador Marconi Perillo, que nos atendeu com prontidão e que está disposto para investir no turismo do estado de Goiás”. Declara Marlene

*Assessoria de Imprensa

Comentários