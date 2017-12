Priorizando o fortalecimento do SUS, Costa Rica realiza a V Mostra de Saúde da Família

Com o objetivo de valorizar as experiências cotidianas e estimular o protagonismo local dos trabalhadores, gestores e usuários da Atenção Básica em Costa Rica – MS, o Governo Municipal promoveu no último dia 11 de dezembro de 2017, no auditório da Secretaria de Educação – a V Mostra Municipal de Experiências em Atenção Básica/Saúde da Família, que contou com a presença do prefeito Waldeli dos Santos Rosa e da secretária de Saúde Adriana Tobal.

Organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a V Mostra temo como principal meta o fortalecimento do SUS – Sistema Único de Saúde. Conforme a gestora da pasta, Adriana Tobal o evento buscou trabalhar e fortalecer o papel do SUS na promoção e na prevenção da Saúde e tratar, entre outros assuntos, o controle do mosquito Aedes aegypti; os riscos de epidemias e doenças infecciosas; e uma cobertura ideal das campanhas de vacinações.

“Foi uma grande oportunidade de trocamos experiências entre as estratégias de Saúde da Família pelo quinto ano consecutivo. Todos são peças importantes no trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado final, quando um falha, nos unimos, para sua reconstrução. Costa Rica, tem como prioridade na saúde o fortalecimento do SUS, porque acreditamos que a organização dos serviços se dá através de uma Atenção Básica resolutiva e de qualidade”, declarou Adriana Tobal ao agradecer todos os participantes no evento “Costa Rica unida pelo SUS que queremos. Obrigada equipe comprometida, vocês são 10”.

A coordenadora da Atenção Básica, Daiane Pupin, complementa que a “ação parte do princípio de que todo trabalhador tem muito a ensinar e a aprender com as experiências um dos outros. Muitas situações que foram planejadas e não aconteceram como desejados podem contribuir para a reflexão sobre as práticas e produção de novos arranjos no dia a dia dos serviços. A partir disso, é possível trocar ideias e propor melhorias na Atenção Básica do SUS, melhorando a qualidade de vida dos costarriquenses”, enfatizou.

Durante o encontro foram apresentados os projetos que vem sendo desenvolvidos nas unidades de ESFs – Estratégia de Saúde da Família; NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família; CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – e Controle de Vetores. Confira os temas apresentados abaixo:

ESF São Francisco – “Arte terapia”

ESF Central – “Saúde na Praça”

ESF Sonho Meu III – “Shantala” e “Dentista Mirim”

ESF Vale do Amanhecer – “Amigo do Idoso” e “Mãos que fazem”

ESF Vila Nunes – “Criança Brincando e se Transformando”

Controle de Vetores – “O sucesso não vem do quanto você trabalha e sim da eficiência da sua equipe”

NASF –“Projeto ESF +, Mais perto de você”

ESF Rural – “Sorriso na Escola” e “Vida Saudável no Campo”

Centro de Apoio Psicossocial CAPS – “Um CAPS em construção”.