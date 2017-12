Primeira ação do projeto “Vem para a Praça” acontece dia 22 de dezembro

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com o CMDCA e Conselho Tutelar vai realizar a 1ª ação do Projeto “Vem para a Praça” em Paraíso das Águas.

O evento acontece no próximo dia 22 de dezembro na Praça Central (em frente à Prefeitura Municipal) a partir das 15 horas.

O objetivo desta ação é proporcionar ao público infanto-juvenil momentos de lazer e interação social.

Haverá concurso de canto/dança e torneio de figurinha (bafo) com premiações para os vencedores de cada competição. As inscrições já estão sendo feitas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e no Conselho Tutelar.

Durante a ação será distribuído pipoca, algodão doce e gelinho para todos os presentes no evento.

As crianças que estiverem na praça vão participar de um sorteio de brinquedos, arrecadados durante a campanha “Um gesto de amor- apadrinhe uma criança” que terá a contribuição dos servidores públicos.

Informações podem ser obtidas pelo telefone: 32481477

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

