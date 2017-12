Prefeitura de Alcinópolis injetará mais de 1 milhão na economia local com o pagamento do 13°

Enquanto vários municípios estão com dificuldade de pagar a folha em dia, o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva anunciou na última terça-feira, 12 de dezembro, o pagamento do 13º salário e que o salário de dezembro dos servidores públicos efetivos e comissionados será efetuado até o final do mês.

Na soma da folha salarial e o 13º salário a Prefeitura irá injetar cerca de R$1.100,000,00 na economia do município. O prefeito lembrou que muitos esforços foram feitos ao longo do ano de 2017, um exercício especialmente delicado sob os aspectos econômicos e políticos, para assegurar as duas folhas de pagamentos neste fim de ano. “Esse dinheiro fará diferença na vida das famílias alcinopolenses que poderá desfrutar das festas de fim de ano com mais comodidade e ainda planejar o início do próximo ano”, ressaltou Dalmy.

O secretário municipal de Administração e finanças, Laeryk Rodrigues, lembrou que os gestores viveram um ano difícil com as receitas municipais, onde muitas prefeituras estão com dificuldades de pagar salários e o décimo terceiro. “Tomamos medidas necessárias desde o início do ano para honrar com esse compromisso agora no fim de 2017”, disse o secretário.

*Assessoria de Imprensa

Comentários