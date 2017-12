O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Junior Mochi realizou indicações na área da educação, em sessão plenária desta quarta-feira (13).

Mochi solicitou ao Ministro da Educação, José Bezerra Filho a adoção das medidas necessárias para a implantação do curso de Direito no Campus da UFMS localizado no munícipio de Chapadão do Sul. O pedido é um clamor da população da cidade que anseia pela criação do curso em questão.

*Assessoria

