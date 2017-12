Formatura da I Turma de Patrulheiros Mirins de Chapadão do Sul lotou Praça de Eventos

Na noite desta última quarta-feira, 13, aconteceu a formatura da I Turma de Patrulheiros Mirins de Chapadão do Sul – Ano 2017, que tem o nome da turma em homenagem a secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug.

O evento aconteceu às 19h, na Praça de Eventos, e contou com a presença de centenas de sul-chapadenses, prestigiando a formação dos jovens patrulheiros mirins.

Após nove meses do Projeto em Chapadão do Sul, dos 45 patrulheiros mirins, três graduados mirins foram colocados à disposição como exemplos de a serem seguidos pelos demais alunos patrulheiros e adolescentes sul-chapadenses.

Na oportunidade, foi realizado o juramento dos formandos, e demais atividades relacionadas ao exercício militar da ação.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em sua fala, aproveitou para agradecer o empenho de todos os jovens neste projeto. “Desde o começo acreditei no Projeto Patrulha Mirim. Esse é um importante projeto, que foi desempenhado de maneira sensacional por todos os organizadores e também pelos alunos. Agradeço todos que colaboraram para o verdadeiro sucesso da Patrulha Mirim 2017, que encerra nesta grandiosa formatura”, finaliza o gestor.

A secretária de Assistência Social e homenageada pela turma, Maria das Dores, também aproveitou o momento para falar da grande importante desse projeto para Chapadão do Sul. “Tenho certeza que os jovens que fazem parte desse projeto evoluíram significativamente durantes os meses do projeto, desde a parte pessoal como também no profissional. Assim, teremos cada vez jovens mais conscientes do seu papel de cidadão, pensando sempre no bem comum”, explica a secretária.

Além do prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug e da secretária de Assistência Social de Chapadão do Sul, Maria das Dores, estavam presentes: secretário de Assistência Social de Figueirão Beugmar da Silva, secretário da Junta Militar de Chapadão do Sul Valdir Pivatto e vereadores de Chapadão do Sul Professor Cicero e Alline Tontini. Também estavam presentes as autoridades militares: Diretor de Polícia Comunitária da PMMS Cel. Thonny Audry Lima Zerlotti, Ten Cel Joilson Queiroz Sant´Ana, Comandante da 4º CIPM Ten Cel Marcos Do Nascimento Silva, Cap Subcomandante da 4ª CIPM Renato José de Souza e Coordenadora estadual do projeto Patrulha Mirim Sub tem Fátima Inês Brito Rodrigues.

Patrulha Mirim

A Polícia Militar através de uma ação conjunta com a Prefeitura de Chapadão do Sul, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Segurança projeta para o futuro um rol de ações que visam o bem-estar e proteção da criança e do adolescente.

A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar a partir desse projeto lança um desafio maior de uma forma mais concreta de combater o descaso, o abandono, a vulnerabilidade, da criança e do adolescente que se encontra a mercê de marginais nos municípios, conforme prevê o artigo 4º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.

