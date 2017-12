Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tato tenta impedir K2 de estragar as roupas de Keyla. Ellen estranha a reação de Anderson sobre a notícia da volta de Tina. Tato assume a culpa de K2 para Keyla, que desconfia. K1 sofre bullying na escola e Benê e Dogão a defendem. Clara pede para ficar na casa de Lica durante a viagem de Malu. Jota fica feliz ao saber do fim do namoro de Ellen. K1 pede perdão a Benê. Roney decide promover uma audição para recrutar músicos para sua banda. K1 comenta com K2 sobre o acidente com as roupas do brechó de Keyla. Dogão confessa a Dóris que foi o autor da bomba e pede para permanecer no Cora Coralina. Dogão se candidata à vaga de chapeiro na lanchonete. Samantha questiona Anderson sobre a volta de Tina. Tato exige que K2 assuma sua culpa para Keyla. Tina chega ao Brasil.

TEMPO DE AMAR

José Augusto consegue ligar para a casa de Emília. José Augusto afirma a Padre João que não deixará Fernão tirar vantagem de seu casamento com Tereza. Maria Vitória descobre que é prima de Celina. Maria Vitória e Celina conversam. Angélica conta para Henriqueta que José Augusto reconhecerá Tereza como filha. Fernão insiste que a esposa volte a frequentar a Quinta da Carrasqueira. Alzira fica tensa ao saber de Maria Vitória e proíbe Celina de contar sobre a prima para Celeste. Balbina não percebe quando a aliança de Alzira cai dentro de um dos potes de geleia. Alzira afirma a Celina que quer conhecer Maria Vitória. Celeste comenta com Conselheiro sobre um pressentimento que teve. Eunice procura Lucinda.

PEGA PEGA

Eric mostra a foto para Maria Pia, comprovando que Malagueta é o quarto ladrão do hotel e que ela é cúmplice do bandido. Malagueta defende Maria Pia. Luiza conta a Antônia que Timóteo era pai de Malagueta. Maria Pia revela a Eric que Malagueta planejava se casar com Sabine para conseguir a presidência da empresa. Eric e Malagueta discutem e são contidos pelos seguranças do hotel. Malagueta pergunta a Eric qual a relação de Maria Pia com o nascimento de Bebeth. Os policias dão ordem de prisão a Malagueta, que se atira da janela.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Patrick contém Clara, que sofre por não poder se aproximar de Tomaz e afirma que Lívia e Renato também estavam envolvidos no plano de Sophia. Sophia garante que venderá mais convites para a festa beneficente e se tornará a Embaixatriz da Infância do Tocantins. Karina se entristece quando Diego se recusa a levá-la para a festa beneficente. Laerte beija Duda. Clara chama Nicácio para ir à sua casa. Diego se encanta por Melissa. Nádia tenta obrigar seu cabeleireiro a contar quem é a mulher que se mudou para a antiga casa de Gael. Josafá afirma a Mercedes que irá atirar contra Sophia. Amaro convida Estela para ir à festa beneficente. Nádia e Lorena tentam invadir a casa de Clara, mas são barradas por Radu. Melissa fala de Diego para Isabel. Samuel arruma Adinéia para ir à festa beneficente. Toda a cidade chega animada ao local da festa. Rafael se aproxima de Laura, e Vinícius não gosta. Nádia e Sophia ficam ansiosas para saber o resultado da disputa. Clara é eleita a Embaixatriz da Infância do Tocantins e todos se surpreendem.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Maria José se desculpa com Vitória, mas diz que Bruno uma vez já tentou matar o irmão e tem certeza que ele está por traz do desaparecimento de Alessandro. Vitória se nega a acreditar que Bruno seja capaz de coisas tão monstruosas. Bruno, ao saber que Raquel quer se divorciar de Roberto porque está apaixonada por Ulisses e espera um filho dele, se oferece para ajudá-la a conseguir o divórcio. Em troca, ele quer que ela peça a impugnação do testamento de Antonio Lombardo. Maria José é informada que as autoridades deram por encerrada as buscas de Alessandro e Fernando e que o corpo de Juventino, o homem que Bruno foi procurar, também não foi encontrado. Vitória diz a Kátia que tem certeza que foi ela quem contou a Bruno sobre a viagem de Alessandro e Fernando. Ela nega a participação e Vitória diz que espera que esteja sendo sincera por que do contrário seria culpada da possível morte de Alessandro e de seu irmão. Bruno dá dinheiro a Ulisses para que continue seu relacionamento com Raquel. O advogado informa Maria José que já está divorciada de Alessandro Lombardo e diz que isso é uma boa notícia, pois Raquel entrou com um pedido de impugnação do testamento de Antonio Lombardo e o que ela herdou do marido ficará fora da nova repartição de bens. Chorando, Maria José diz ao pai que é muito provável que Alessandro esteja morto.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernando Altamirano é muito carinhoso com Fernanda, diz que acredita na sua inocência e que fará o que puder para ajudá-la. Branca pede a Fernanda que esqueça os erros da mãe e a perdoe. Felipe promete a Pedro que fará tudo que for possível para que Fernanda não passe tantos anos na cadeia. Marisa entra em coma e Carlos explica ao Dr. Inácio que essa situação pode durar dias ou meses. Luiz diz a Carlos que tem uma procuração de Marisa para assumir o banco. Amélia pede perdão a Pedro e ele se sensibiliza. Fernanda diz a Camila que jamais vai perdoá-la por ter destruído sua vida. Maribel convence Fernanda e Carlos a lhe ajudarem a sair da cadeia. Mas, quando ela telefona, quem atende é Isabela, que mente dizendo que eles estão noivos e exige que não volte a incomodá-los. Carlos pede ao Dr. Inácio que tente invalidar a procuração que Luiz tem em seu poder para assumir a presidência do banco. Pedro está disposto a contar a verdade para Luiz para que ele peça uma prova de DNA e retire a acusação contra Fernanda, mesmo que isso represente ter de renunciar sua paternidade.

CARINHA DE ANJO

No dia seguinte, Dr. André diz que Diana está bem, que foi tudo uma crise de estresse. No café da manhã, Frida cochicha com Dulce que quer saber de tudo o que aconteceu. As outras amigas ficam com ciúme e Frida vai embora brava. As amigas de Dulce não acreditam que Frida agora é boazinha. Inácio vai buscar Diana e diz que agora ela precisa descansar, mas depois eles precisam conversar. Rosana vai buscar as encomendas na casa de Diana. Pascoal a recebe e conta sobre a internação de Diana. Leonardo vai a Rey Café e Silvana o leva para um tour pela empresa. Ele quer encontrar um uniforme de motorista de Rey Café para colocar em ação o plano de sequestrar Dulce Maria. Dulce conta pra suas amigas tudo o que aconteceu entre Diana e Inácio e fala sobre a ajuda de Frida. Peixoto e Ribeiro levantam a ficha de Leonardo e veem que ele realmente não deve mais nada pra justiça. Pascoal conta a Diana que Inácio virou a noite fazendo os bolos, pois a ama. Diana vai atrás de Inácio e eles se reconciliam. Juju pede o celular de Emílio emprestado, mas o garoto não dá. Mais tarde Emílio diz que se caso ela fizer uma série de vídeos sobre o Super-Eu e o Super-Bagunça. Ela aceita. Inácio e Diana vão falar com a Madre Superiora sobre sua reconciliação e acabam deixando escapar que Dulce Maria colocou em prática o plano para juntá-los. Eles não sabiam que a Madre havia proibido.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está apavorada diante de seu delírio em ver o médico da peste e de outros doentes se aproximarem dela. Mistral revela a Enrico que quando foi atacado pelos homens de Cedric, ouviu falar se existia alguma chance de Lucy estar viva. Enrico se surpreende. Lizabeta diz para Jacques que trancou Pietra no quatro pensando na segurança de Enrico e de todos. No castelo Valedo, Selena fica sabendo que o prisioneiro é o rei Otoniel. Pietra se desespera quando o médico da peste e os outros doentes seguram seu braço. Ela grita por ajuda. Enrico diz para Mistral e Bartolion que Pietra não pode saber da possibilidade de sua mãe estar viva. Brione e Gonzalo se beijam. Ela conta para Gonzalo que Selena quer transforma-la em rainha ao invés de Jacques. Marion diz para Arturo que ele não pode abrir mão do que é seu e não pode continuar vivendo como plebeu. Lizabeta conta para Enrico que trancou Pietra no quarto e diz que só ele poderá salvá-la. Enrico pega a chave e sai correndo para o quarto. Ao entrar, vê Pietra na cama chorando e ela confirma que tinha a intenção de fugir. Mistral pressiona Merlino a revelar uma fórmula para reverter o efeito do veneno dado para Pietra. Merlino diz que não vai fazer diferença para ele e que quer mesmo que ela morra. Pietra pede que Enrico a deixe ir para não acontecer algo pior. Ela diz que tem medo de fazer alguma coisa contra a vontade dela por causa dos delírios e que, mesmo o amando, acha melhor ir embora. Dumas diz para Bartolion que a cura de Pietra pode estar na floresta. Enrico diz para Jacques, Lizabeta, Accalon e Dulcinéa que Pietra deixará o castelo. Todos se espantam com a notícia. Dulcinéa vai conversar com Pietra. Pietra diz que vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. Severo fala para Otoniel que ele será levado para uma acomodação melhor. Severo tira a máscara de Otoniel que o olha assustado. Selena caminha rapidamente pelo castelo e Fernão o acompanha. Ele diz para ele que se arriscou para descobrir quem era o prisioneiro da máscara de ferro e em troca quer saber para onde a Ordem levava as mulheres. Laurinda que estava afastada vê os dois. Dulcinéa ajuda Pietra a arrumar as coisas. Pietra diz que vai voltar para a casa que sempre viveu com sua mãe. Dulcinéa e Elia se oferecem a acompanha-la. Lizabeta pede desculpas por tê-la prendido. Pietra agradece o carinho de Dulcinéa, Elia e Lizabeta. Quando Pietra entra na carruagem escoltada por Tácitus, Daros e Gregor, Selena aparece de repente. Selena diz que esperava há muito tempo por este encontro de rainhas. Pietra fica assustada.

APOCALIPSE

A emissora não está divulgando o resumo dos capítulos no seu site oficial.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

