Com show de luzes e cores, Costa Rica inaugura Iluminação Natalina e recebe o Papai Noel na 5ª edição da Cantata de Natal

Costa Rica – MS ganhou, literalmente, um novo brilho. De cascatas de pisca-piscas, até árvores de Natal, presépios e bonecos de neve, a programação de fim de ano está reunindo moradores e turistas todas as noites no coração da cidade.

Na última terça-feira, 12 de dezembro de 2017, centenas de pessoas, entre elas o prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa, do vice-prefeito Roberto Rodrigues, dos deputados Estaduais Junior Mochi, Mara Caseiro e Eduardo Rocha, vereadores, equipe de governo e a população em geral se reuniram em frente ao Paço Municipal para prestigiarem a chegada do Papai Noel e participarem da Inauguração da Iluminação Natalina ao som suave dos seis corais que abrilhantaram a 5ª edição da Cantata de Natal.

O prefeito enalteceu a participação da população. “É um momento importante, de muita emoção, de muita alegria tanto para crianças e adultos. Todos nós nos contagiamos com esse clima de harmonia, de união de partilha que realmente representa o Natal. A cidade está bonita, mas o principal é a nossa gente feliz”, afirmou Waldeli ao lembrar que a “cidade está pronta para despertar a magia desta data tão importante para todos nós”, fazendo referência à decoração natalina que o município providenciou para garantir o brilho do Natal.

“É uma emoção muito grande saber que a população gosta desse momento, apoia e tudo isso que está sendo feito é pra eles. Não teria sentido preparar a cidade e esse clima se a população não apoiasse. Todos estão de parabéns e esse presente é para eles”, acrescentou Waldeli.

O grandioso projeto desenvolvido pelo Governo de Municipal por meio da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle envolveu várias secretarias, mais tudo é idealizado pela subsecretária Liliane de Campos que pessoalmente cuida de cada detalhe que junto com a sua equipe de colaboradores trabalhou no projeto desde o mês de agosto deste ano.

Conforme a subsecretária de Administração, todo o investimento que o Governo Municipal faz tem como principal objetivo resgatar o espírito natalino na população costarriquense. “A administração está promovendo a autoestima da população, esse é o momento para motivar, entusiasmar e energizar as pessoas”, enfatizou Liliane de Campos.

Para a primeira-dama a alegria do público que participou do grande espetáculo na noite de terça-feira refletiu o momento do município. “Conseguimos sentir a alegria da população com bastante entusiasmo, um momento especial para celebrarmos. Esta festa reflete o momento positivo que está se vivendo no município”, finalizou Áurea Frezarin.

Papai Noel

O bom velhinho chegou ao Paço de caminhão do Corpo de Bombeiros e foi recepcionada pela garotada que aguardava ansiosa sua chegada em Costa Rica. Ele fez brincadeiras com o público e deu mensagem para que seja resgatado espírito do Natal de solidariedade, entre as pessoas e famílias.

O Papai Noel estará recebendo as crianças em sua casinha (ao lado do Paço Municipal) para tirar fotos e entregar doces para criançada, no período de 12 a 22 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 19h00 às 21h30. Na sexta, sábado e domingo o horário se estende até às 22 horas.