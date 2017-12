Prefeitura de Figueirão paga saldo do 13º salário

A Prefeitura de Figueirão pagará amanhã, dia 14 de dezembro, o restante do 13º salário de seus funcionários.

Graças à administração moderna e transparente da gestão atual, com um sistema diferenciado de pagamento do 13º salário, amanhã serão pagos os restantes 62% que falta para quitar do total.

Pagamento diferenciado – Cada funcionário da prefeitura de Figueirão pode receber sua parcela de 13º salário no mês de seu nascimento, de forma adiantada.

“Esse sistema facilita a vida de nossos funcionários, quando no mês de seu aniversário pode sacar sua parcela de 13º salário adiantada, e ao mesmo tempo serve para desafogar a folha do mês de dezembro”, disse o prefeito.

Num momento em que a maioria das prefeituras do Estado não tem dinheiro nem para pagar a folha do mês de dezembro, Figueirão já está pagando o 13º e no dia 29 pagará o mês de dezembro, cumprindo determinação do prefeito Rogério Rosalin de manter em dia os pagamentos de funcionários e fornecedores.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

