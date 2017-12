Prefeito João Carlos e deputados entregaram UTI Móvel para a Saúde

O prefeito João Carlos Krug, juntamente com os deputados estaduais, Felipe Orro e Beto Pereira, entregaram na tarde de ontem para a Secretaria Municipal de Saúde, uma UTI Móvel, para atender e melhorar qualidade do transporte de pacientes do município.

A UTI custou o equivalente a R$ 225 mil reais, sendo R$100 mil de emenda do deputado Beto e R$ 100 mil do deputado Orro e R$ 25 mil de recursos do município.

A cerimônia de entrega ocorreu na frente do Hospital Municipal, com a presenças de vereadores, secretários municipais, representantes de entidades e funcionários municipais.

A Secretaria Municipal de Saúde, teve seríssimos problemas com o sucateamento das ambulâncias, foi necessário no início do mandato recorrer várias vezes, aos municípios vizinhos para socorrer as necessidades de Chapadão do Sul.

Para amenizar o problema, o prefeito João Carlos Krug, comprou em forma de emergência uma ambulância Fiat doblo.

João Nunes, secretário municipal saúde, agradeceu o empenho dos deputados, para com a saúde local e a afirmou que é uma grande satisfação de receber esse presente hoje, para atender a comunidade, merecedora dessa ferramenta e tranquilizar um pouco as necessidades da saúde.

O presidente da Câmara Vereador Alírio Bacca, também agradeceu aos deputados pelo investimento destinado a saúde de Chapadão do Sul e afirmou que a Câmara Municipal, já está com dinheiro em caixa para devolver ao município, para aquisição de mais uma UTI.

Beto Pereira, voltou a destacar Chapadão do Sul, como município como referência no estado, como o que em maior empreendimento e obras feitas pela administração com recursos próprios. Razões que levam o Governo e a Assembléia, em apoiar essas iniciativas.

Orro, falou do sucesso do primeiro ano da administração de João Carlos, lembrando da sua preocupação com a saúde do município, onde desde primeiros dias, assumiu o setor e hoje, suas obras são destacadas em todo estado, principalmente, oferecendo qualidade de vida aos cidadãos, com por exemplo construção de mais de 100 mil metros de asfalto e galerias pluviais.

JCK, destacou o ano de 2017 como sendo histórico para Chapadão do Sul, afirmando que não esperava que um desempenho tão positivo como foi em todos os setores. Mas, não esqueceu de afirmar que todo esse sucesso feio do empenho dos funcionários públicos que se uniram a administração para solucionar os problemas encontrados.

Destacou também o empenho e a parceria dos vereadores, que também foram peças fundamental para ajudar no desembaraço do quebra cabeça encontrado.

Finalizou agradecendo os deputados, os funcionários da saúde, da cruz vermelha, que ajudam no melhoramento da saúde.

Ao final da cerimônia, o socorrista da Cruz Vermelha e colaborador da Saúde, Gabriel Schultz Silva, fez a apresentação dos aparelhos acoplados a UTI Móvel.

