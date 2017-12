Prefeito de Costa Rica prestigia Culto Ecumênico da Odebrecht Agroindustrial

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa participou na manhã da última sexta-feira, 08 de dezembro de 2017, do Culto Ecumênico de encerramento da Safra 2016/2017 da Odebrecht Agroindustrial.

“Este é um momento de alegria para todos nós costarriquenses, não só para a empresa que conseguiu atingir suas metas e continuar crescendo, mas para toda a população que cresce junto com esses resultados positivos. Desta forma Costa Rica segue em frente com essa parceria público privado e assim juntos em prol do crescimento da nossa cidade e região”, declarou Waldeli ao parabenizar todos os colaboradores da empresa.

Os representantes religiosos Padre Wilkison Mendes e Pastor Osmar Gomes realizaram sua preces a todos colaboradores presentes e à empresa. Um momento de grande emoção para todos os presentes foi à homenagem ao integrante Antônio Lelis que faleceu em um acidente, enquanto prestava serviço para a empresa. Em suas falas, o superintendente do Polo Taquari Kleber Albuquerque e o gerente de Pessoas Chafick Luedy, fez uma homenagem ao integrante e aos seus quatro filhos que estavam presentes no culto.

Também estiveram presentes na solenidade os secretários Paulo Renato Andriani (Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle), Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento) e Renato Barbosa de Melo (Obras Públicas), bem como os vereadores Waldomiro Bocalan (1° secretário) e Rosângela Marçal Paes (2ª secretária) no ato representando a Câmara Municipal.

E ainda, o major do Corpo de Bombeiros Militar Aldinei Peres da Silva, o delegado de Polícia Civil de Costa Rica, Alexandro Mendes, o presidente da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – Anderson Ferreira Dias, o presidente do Conseg – Conselho de Segurança – José Alcides Simplício que também está como presidente interino da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica, o presidente do Rotary Club Jesus Ribeiro e a diretora da FHCR Maria Aparecida, entre outros.