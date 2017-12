Formatura da I Turma de Patrulheiros Mirins de Chapadão do Sul acontece hoje, 13: prestigie

Será realizado na noite desta quarta-feira, 13, a formatura da I Turma de Patrulheiros Mirins de Chapadão do Sul – Ano 2017, que tem o nome da turma em homenagem a secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug.

O evento acontecerá às 19h, na Praça de Eventos, e toda população sul-chapadense está convidada para prestigiar a formação dos jovens patrulheiros mirins.

Patrulha Mirim

A Polícia Militar através de uma ação conjunta com a Prefeitura de Chapadão do Sul, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Segurança projeta para o futuro um rol de ações que visam o bem-estar e proteção da criança e do adolescente.

A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar a partir desse projeto lança um desafio maior de uma forma mais concreta de combater o descaso, o abandono, a vulnerabilidade, da criança e do adolescente que se encontra a mercê de marginais nos municípios, conforme prevê o artigo 4º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.

