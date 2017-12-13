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Departamento de Desporto faz balanço das ações realizadas em Alcinópolis em 2017

dez 13, 2017Alcinópolis, Esporte

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Consciente de que os benefícios da prática esportiva vão além do controle da obesidade e do desenvolvimento da coordenação motora, mas sim que a prática de atividades físicas em grupo é capaz de definir habilidades sociais, emocionais e cognitivas no futuro de crianças e jovens, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto investiu pesado em ações esportivas ao longo deste ano.

Além de realizar campeonatos e torneios, adquiriu material esportivo, contratou novos profissionais, capacitou àqueles que já faziam parte da pasta e incentivou a participação de atletas de Alcinópolis em eventos esportivos estaduais. “O esporte como instrumento pedagógico se integra às finalidades gerais da educação, de desenvolvimento das individualidades, da formação para a cidadania e de orientação para a prática social”, Disse o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva.

Confira mês a mês todas as ações que foram realizadas pelo Departamento de Desporto em 2017:

JANEIRO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TREINAMENTOS REALIZADOS POR ESSE DEPARTAMENTO;

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO DE PROFESSOR PARA APLICAR OS TREINAMENTOS;

FEVEREIRO

INÍCIO DOS TREINAMENTOS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL E FUTEBOL OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. RESSALTANDO A PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ CEDENDO A QUADRA DO C.A.C.A PARA A RELIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE FUTSAL DAS CATEGORIAS MENORES (QUE ANTES ERAM FEITOS NA QUADRA DA PRAÇA); E A DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL QUE TAMBÉM CEDE A QUADRA DA EMAC PARA A RELIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE FUTSAL DAS CATEGORIAS MAIORES.

REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE AMIZADE “FUTEBOL SOCIETY”;PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO DESPORTO NO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS DE MS, REALIZADO PELA FUNDESPORTE EM CAMPO GRANDE-MS;

 

PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTSAL, NA 3ª COPA UNIÃO EM CASSILÂNDIA-MS. CATEGORIAS: FRALDINHA, PRÉ-MIRIM, MIRIM, INFANTIL E INFANTO. UM TOTAL DE 50 ALUNOS PARTICIPANTES;

PARCERIA COM A DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA REABERTURA DA QUADRA DE ESPORTES PARA USO DA POPULAÇÃO EM GERAL PARA A PRÁTICA ESPORTIVA (FUTSAL E VOLEIBOL), NO PERÍODO NOTURNO;

INÍCIO DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, DANDO INÍCIO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE ALCINÓPOLIS;

ABRIL

ENCERRAMENTO DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY;

REALIZAÇÃO DA 9ª COPA ALCINÓPOLIS DE FUTSAL “CATEGORIAS DE BASE”, ALÉM DAS EQUIPES DE ALCINÓPOLIS PARTICIPARAM TAMBÉM EQUIPES DE ALTO TAQUARI-MT, CHAPADÃO DO SUL-MS E PEDRO GOMES-MS. EVENTO QUE ENCERROU A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

MAIO

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS NOS JEMS (JOGOS ESCOLARES DE MATO GROSSO DO SUL), NA CIDADE DE DOURADOS-MS NO MÊS DE JULHO/2017.  NA OCASIÃO, COM ATLETAS REPRESENTANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINO CARNEIRO. E NO JOJUMS (JOGOS DA JUVENTUDE DE MATO GROSSO DO SUL) NA CIDADE DE COXIM-MS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. COM ATLETAS REPRESENTANTES DA ESCOLA ESTADUAL PROF.ª ROMILDA COSTA CARNEIRO. ESSES DOIS EVENTOS SÃO REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA FUNDESPORTE, ONDE PARTICIPAM PRATICAMENTE TODOS OS MUNICÍPIOS DE MS, E A ÚLTIMA VEZ QUE ALCINÓPOLIS PARTICIPOU FOI NO ANO 2000, COM O FUTSAL FEMININO EM COXIM-MS;

APOIO AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY EM ALTO TAQUARI-MT, COM O OFERECIMENTO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS). PORÉM AS DUAS EQUIPES DISPENSARAM PORQUE ACHARAM MELHOR IR DE CARRO PRÓPRIO.

JUNHO

APOIO AOS PROFISSIONAIS DO DESPORTO NA CAPACITAÇÃO EM COXIM, OFERECIDA PELA FUNDESPORTE: “TREINAMENTO ESPORTIVO NO ESPAÇO ESCOLAR”;

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE JUVENIL NA 1ª COPA DA AMIZADE “FUTEBOL SOCIETY” NO MUNICÍPIO DE COXIM-MS, A QUAL SERÁ FINALIZADA SOMENTE EM JULHO.

JULHO

REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY;

PARTICIPAÇÃO NOS JEMS (JOGOS ESCOLARES DE MATO GROSSO DO SUL), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS. ALUNOS DE 12 À 14 ANOS REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL ALCINO CARNEIRO;

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE JUVENIL E DISPONIILIDADE DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE VILA NOVA NO 3º TORNEIO DE FUTEBOL 7 SOCIETY “VALÊNCIA 14 ANOS”, NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA-MS.

AGOSTO

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE JUVENIL E DISPONIILIDADE DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE VILA NOVA NO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NA FAZENDA ALVORADA NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS.

INÍCIO DA 10ª COPA ALCINÓPOLIS DE FUTSAL – CATEGORIA LIVRE;

INÍCIO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOJUMS (JOGOS DA JUVENTUDE DE MATO GROSSO DO SUL), NA CIDADE DE COXIM – MS. ALUNOS DE 15 À 17 ANOS REPRESENTANDO A ESCOLA ESTADUAL PROF.ª ROMILDA COSTA  CARNEIRO;

SETEMBRO

ENCERRAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOJUMS (JOGOS DA JUVENTUDE DE MATO GROSSO DO SUL), NA CIDADE DE COXIM – MS. ALUNOS DE 15 À 17 ANOS REPRESENTANDO A ESCOLA ESTADUAL PROF.ª ROMILDA COSTA  CARNEIRO;

ENCERRAMENTO DA 10ª COPA ALCINÓPOLIS DE FUTSAL – CATEGORIA LIVRE;

OUTUBRO

INÍCIO DA 3ª COPA NAIRO BARCELOS DE FUTEBOL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE FIGUEIRÃO E A FUNDESPORTE.

NOVEMBRO

CONTINUIDADE DA 3ª COPA NAIRO BARCELOS DE FUTEBOL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE FIGUEIRÃO E A FUNDESPORTE.

DEZEMBRO

ENCERRAMENTO DA 3ª COPA NAIRO BARCELOS DE FUTEBOL, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE FIGUEIRÃO E A FUNDESPORTE.

REALIZAÇÃO DO 4º TORNEIO DE FUTSAL “FIM DE ANO” – CATEGORIAS DE BASE. COM SORTEIO DE BRINDES DOADOS PELO COMÉRCIO LOCAL.

ENCERRAMENTO DOS TREINAMENTOS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL E FUTEBOL, NO ANO DE 2017.

 

FOTOS: (ALGUMAS DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2017)

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

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