Definidos os shows da 26° Exposul em Chapadão do Sul

O Presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul Lauri Dalbosco, anuncio na manhã desta quarta-feira (13), a programação se shows da 26° Exposul que será realizado do dia 30 de maio a 03 de junho de 2018.

Os shows serão os seguintes:

Quarta-feira (30-05 Véspera de Feriado) Thiaguinho

Quinta-feira (31-05) Gustavo Lima

Sexta-feira (01), Naiara Azevedo

Sábado (02) Trio Parada Dura e Eduardo Costa

Domingo (03) Final do rodeio profissional e queima de fogos.

Nos próximos dias também será divulgado mais detalhes da programação da 26° Exposul que pretende ser uma das maiores que já aconteceu em Chapadão do Sul.

Comentários