Audiência Pública da Assistência Social contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas

Na tarde da última terça-feira, 12, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social realizaram a Audiência Pública que apresentou os dados referente aos serviços e recursos executados (até o momento) no exercício de 2017 no âmbito da política municipal de Assistência Social.

O evento contou com grande participação da população, onde estiveram presentes quase 200 pessoas, sendo que grande parte destes eram pessoas da comunidade, que fazem uso dos serviços oferecidos pela Assistência Social.

Na ocasião, o Conselho Municipal de Assistência Social também realizou eleição para escolha dos “usuários do serviço da política de Assistência Social” para compor o novo mandato do conselho que iniciará no dia 20 de janeiro de 2018.

Na oportunidade, também foi realizado sorteio de brindes e oferta de Coffee Break.

