Vereadores cede a pressão e vão retirar projeto- a cidade tem dono?

Prevaleceu mais a pressão de um grupo de pessoas na cidade, do que a decisão dos vereadores, que mesmo cumprindo a determinação da Lei eleitoral, tiveram que retirar o Projeto de Lei de pauta da segunda votação, que aumentava de 9 para 11 o número de vereadores no município, com validade para as próximas eleições em 2020.

Na primeira sessão deste mês, foi aprovado por 9×0, projeto de lei, que aumenta de 9 para 11 o número de vereadores no município.

No dia da votação, ocorreu um tremendo de alvoroço no plenário, com bate boca envolvendo o advogado Wilson Pinheiro, que deu de dedo na cara dos vereadores, exigindo a não aprovação do projeto e ao mesmo tempo fez uma cobrança exaltada contra o vereador Mika, para que ele se manifestasse contra.

Durante toda a semana, as redes sociais foram carregadas de diversos debates e até xingamentos com palavrões direcionadas aos vereadores.

Na sessão de ontem, os vereadores Anderson Abreu / Alline Tontine / Vanderson Cardoso /Toninho Assunção e Elton Silva, ao usarem a tribuna livre, rebatarem as críticas e ao mesmo tempo, afirmaram que na cidade de Chapadão do Sul, existem um “grupo”, que tentam dominar a cidade, impondo suas vontades, mesmo sem ouvir as opiniões democraticamente.

A vereadora Aline Tontini, foi enfática ao afirmar que esse grupo tenta de todas as maneiras “Mandar” na cidade e que tem interferindo nas decisões do município, esquecendo que a ditadura já acabou. A vereadora ressaltou ainda que essas pessoas, sequer tem a hombridade de buscar informações, fazer reuniões, para tomar decisões, apenas querem ditar as regras. “A cidade parece que tem dono” afirmou a vereadora.

Já o vereador Elton Silva, foi mais duro, ao afirmar que esse “grupo”, que quer mandar na cidade, tem pessoas, que não tem moral, que já roubaram do município, que já foram presos e não respeitam locais públicos.

Lembrou o vereador que no ano passado esse mesmo grupo, não teve a coragem de assinar o pedido de abertura da CPI contra o ex-prefeito, afirmou que iriam fazer um grande movimento no dia da votação, mas sequer teve a coragem de aparecer na câmara.

Anderson Abreu, muito contrariado iniciou seu pronunciamento, com as palavras: Vagabundo, ladrão, sem vergonha, sorrateiro, safado… é uma maneira diferente de começar um discurso nesta tribuna, mas estes são alguns dos adjetivos que recebemos durante a semana que se passou, por conta da votação do projeto que alteraria o número de vereadores nesta casa de Leis. Quero aqui ressaltar que todo o trabalho que estou desenvolvendo aqui na câmara é para o benefício da sociedade sul-chapadense. Trabalho para que o município cresça e saia do buraco que foi deixado pela gestão passada em todas as esferas. Tem uma frase que diz assim: VOCÊ TEM O DIREITO DE FALAR O QUE PENSA, MAS NÃO TEM O DIREITO DE JULGAR QUEM NÃO CONHECE”.

Quero aqui dizer que em conversa com a maioria dos vereadores entramos em consenso para a retirada do projeto em pauta, pois entendemos muito bem o momento que vivemos e, mesmo à luz da constituição, respeitarei a opinião de minhas bases, meus amigos e especialmente de meus eleitores. Sim, durante toda esta semana estive em conversa com vários AMIGOS e dentre eles muitos me pediram para reavaliar o caso, assim como teve alguns que se manifestaram favoráveis à alteração. Enfim, como fui procurado por estes a quem devo meu respeito e consideração, reconsiderei minha posição e fiz esta recomendação aos pares nesta casa de leis para o arquivamento deste processo pelos meios legais e dar ampla publicidade deste ato.

Detalhe importante que ainda não mencionei: NENHUM, QUE FIQUE BEM CLARO, NENHUM REPRESENTANTE DAS ENTIDADES QUE SE MANIFESTARAM ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OU ATRAVÉS DE NOTA DE REPÚDIO, ME PROCURARAM PARA TRATAR DO ASSUNTO.

Acredito que a maioria dos vereadores também não foi procurada e isso denota somente a vontade de aparecer de alguns. Também quero falar sobre os politiqueiros de plantão: como apareceram pessoas a fim de se aproveitar do momento para “reafirmar o compromisso com o povo”, “com a comunidade”. Infelizmente são pessoas que buscam a todo momento uma brecha para aparecer e tentar angariar alguma coisa em troca no futuro. Cuidado população. Estes sim estão aí para garantir seu lugar ao sol no futuro.

ocorreionews/chapadensenews

Comentários