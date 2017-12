Secretaria de Assistência Social promove reunião intersetorial para lançamento do Projeto Adolescentes em Ação

A Secretaria de Assistência Social convidou parceiros e representantes da rede de atendimento ao adolescente em Chapadão do Sul para discutir a proposta de implantação do Projeto Adolescentes em Ação.

O referido projeto é uma ação complementar que visa estimular o protagonismo juvenil por meio da participação destes na organização de um evento cultural mensal na configuração de um espaço de lazer com o título de “Boemia Cultural Juvenil”.

Trata-se de um espaço destinado às apresentações artísticas e culturais desenvolvidas pelos adolescentes do município em seus núcleos de atuação (Escolas, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Casa de Mentoria “Mulheres Jóia Rara”, etc.). Nessa primeira reunião foi montada uma comissão que será responsável pela condução das próximas etapas de execução do projeto.

Estiveram presentes a secretária Maria das Dores Zocal Krug, o secretário Guerino Périus e representantes do CMDCA, COMAD, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, sociedade civil, Casa de Mentoria “Mulheres Jóa Rara” e a idealizadora do projeto, a gestora municipal do Programa Bolsa Família, Valéria Lopes dos Santos.

Na ocasião a secretária de assistência Social, Maria das dores, destacou a importância do trabalho intersetorial no desenvolvimento de ações voltadas especificamente para a juventude no município, tendo como foco o trabalho preventivo.

Nesse sentido, o Projeto Adolescentes em Ação surge com o propósito de integrar as atividades já realizadas nos diversos equipamentos/serviços ofertados para este público no município, através do evento intitulado “Boemia Cultural Juvenil”, em que, a proposta inicial é que esses jovens possam expor seus talentos divulgando as atividades nas quais já estão inseridos. Dessa forma, estarão incentivando outros jovens a participarem.

Com o referido projeto pretende-se envolver os próprios adolescentes na organização do evento fortalecendo o sentimento de pertencimento e estimulando o protagonismo.

