A Viação Rotas, informa que está fazendo diariamente a linha São José do Rio Preto -SP / Cuiabá-MT, passando por Chapadão do Sul, com os seguintes horários:

São José do Rio Preto – 00hs30 MS

Cuiabá MT – 22hs30 MS.

As passagens em Chapadão do Sul, estão sendo vendidas no Guinche da Manancial

