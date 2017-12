Praças, comércios e residências: Clima Natalino cresce em Chapadão do Sul

Faltando menos de duas semanas para o Natal, o clima natalino toma cada vez mais conta de Chapadão do Sul. Seja nas residências, nos comércios e nos espaços públicos, cada vez é mais comum ver a iluminação e a decoração em referência ao Natal no município.

A Praça de Eventos surpreende pela decoração que está sendo realizada, simples, mas com muita dedicação e criatividade está sendo montado uma grandiosa árvore natalina, além do presépio do Menino Jesus, a casa do Papai Noel e até mesmo um trem…

Além disso, os canteiros centrais da Av. Onze também ganharam uma decoração especial em verde e vermelho. Tudo isso para a chegada e a estadia do Papai Noel em Chapadão do Sul.

O bom velhinho chega neste sábado, 16 de outubro, a partir das 18h na Praça de Eventos, após uma carreata que acontecerá no município. No local, ele ficará do dia 16 até o dia 24 de dezembro, para tirar fotos e divertir as crianças que forem atém o local. Nesses dias, também serão realizadas apresentações artísticas e culturais.

A participação de toda comunidade sul-chapadense é extremamente importante para o total sucesso deste evento. Prestigie.

