Polícia Civil de Costa Rica recebe investimento para melhorias da infraestrutura do prédio da delegacia

Nesta segunda-feira (11), a Câmara de Vereadores de Costa Rica fez a entrega de várias emendas parlamentares que irá contemplar diversas áreas da cidade, dentre elas uma para a Policia Civil que receberá cerca de R$ 12 mil reais em investimento para melhorias da infraestrutura do prédio, sendo R$ 6 mil do Vereador Professor Rayner Moraes e mais R$ 6 mil do Presidente da Câmara de Costa Rica, Lucas Gerolomo.

O ato contou com a participação do Prefeito Municipal Waldeli dos Santos Rosa, do Vereador Rayner, do Presidente do Conselho Municipal de Segurança, José Simplício além de setores de segurança de Costa Rica, todos os vereadores e a população.

Em entrevista ao MS Todo Dia, o Delegado da Policia Civil de Costa Rica, Dr. Alexandro Mendes de Araújo, disse que esse dinheiro será aplicado na colocação de um sistema de climatização na unidade a fim de melhorar o atendimento das pessoas que buscam ajuda da polícia civil.

Logo após o ato da assinatura, o Delegado Dr. Alexandro fez uso na tribuna da Câmara, agradecendo o recurso destinado. “Só tenho a agradecer nossa equipe e a Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Policia Militar Ambiental e outros setores que trabalham de forma conjunta com a Polícia Civil. Temos uma equipe produtiva, sempre pensando no bem-estar da população de Costa Rica. Da nossa parte, fica nosso compromisso de superar em 2018 os bons números obtidos neste ano”. No útlimo sábado(09)o Delegado Dr. Alexandro esteve em Campo Grande cuidando os interesses da unidade, onde foram entregues armamentos novos, como Metralhadora CT 40 da Taurus, munições de calibres diversos, além de 4 Longarinas que vai equipar a recepção da delegacia. Também, aproveitando a ocasião, o Dr. Alexandro participou de um curso de aprimoramento que vai ajudar nos trabalhos de investigação.

Ao MS Todo Dia, o Dr. Alexandro disse que o convite para ir até a capital surgiu através da diretoria central que tem o papel de monitorar os trabalhos e o desempenho das unidades do interior. Ao analisar a demanda, o desempenho e produtividade, são entregues as unidades de maior representatividade no estado munição novas, armamentos e até mesmo viaturas. Assim, como a Delegacia de Costa Rica vem mostrando excelente números, foi comtemplada esse ano com todos esses benefícios.

No ano de 2017, a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica conseguiu relatar 150 flagrantes e está com 500 inquérito em tramitação. Além disso, o Dr. Alexandro informou que cerca de 40% dos casos de roubo na cidade já foram resolvidos. “Isso mostra que temos altos índices de esclarecimento, mostrando que a produtividade da delegacia tem um destaque positivo no estado do MS”, disse o Dr. Alexandro.

Além disso, ele aproveitou para citar que esses excelentes resultados são frutos do trabalho conjunto com a Polícia Militar, Conselho Municipal de Segurança, Poder Executivo e Legislativo. “Também, nossa equipe de policiais civis trabalha de forma incansável, sempre com dedicação e empenho a fim de buscar solucionar todos os casos que possam ocorrer em Costa Rica”, finalizou o Dr. Alexandro Mendes de Araújo, Delegado da Polícia Civil de Costa Rica.

O MS Todo Dia parabeniza a atuação do Dr. Alexandro e toda a sua equipe que sempre vem fazendo o máximo para combater o crime em Costa Rica, atuando de forma plena.

Raquel Luciano- MS TODO DIA

