Paraiso das Aguas realizou cantada de natal e inaugurou iluminação natalina

A administração municipal de Paraíso das Águas, através da Secretária de Ação Social, realizou na noite de ontem a Cantada de Natal e a iluminação natalina da cidade.

Com a presença do prefeito Ivan Pereira, da primeira dama Fabiana, do vice-prefeito, -vereadores, secretários municipais e comunidade, a cantada foi realizada na praça em frente à prefeitura, com a apresentação da Banda Municipal e de coral de alunos do projeto da secretaria de assistência social, com músicas alusivas ao Natal.

O prefeito Ivan Pereira, agradeceu a presença de todos, parabenizou a primeira dama pela coordenação do projeto da iluminação, a população que ajudou, cedendo garrafas Pets e aos alunos que participaram do projeto.

Ao final das apresentações, foi feito o sorteio de uma bicicleta para as pessoas que colaboraram com a cedências das garrafas pets. A ganhadora foi uma aluna da escola Municipal de Pouso Alto.

