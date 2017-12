Gaucho de Carazinho é o novo Juiz da 1ª vara do Fórum da comarca de Costa Rica

Aconteceu no último dia 11 de outubro a cerimônia de posse do juiz Francisco Soliman, 35 anos, casado, natural de Carazinho/RS. Ele é o novo titular da 1ª vara do Fórum da comarca de Costa Rica/MS. O magistrado assumiu na vaga do juiz Walter Arthur Auge Netto, ele foi removido por merecimento para a comarca de Nova Andradina/MS onde passou a ser o titular da 3ª vara. Walter prestou serviços por seis anos na comarca.

A cerimônia foi presidida pelo juiz diretor do Fórum, Marcus Abreu. Ele informou para o Hora da Notícia que a comarca tem cerca de oito mil processos em andamento nas duas varas. De acordo com ele o novo juiz é o responsável pelo Juizado especial.

Francisco exercia a titularidade na comarca de Pedro Gomes/MS e também atuou na comarca de Sonora/MS. Ele foi promovido pelo critério de merecimento, “estou na magistratura a cerca de quatro anos”.

Durante sua fala destacou que está motivado para um novo desafio. O juiz ressaltou que mudança gera expectativas: “podem ter certeza que receberei todos no gabinete com cordialidade, com atendimento apropriado à missão importante que a Constituição Federal outorgou ao Poder Judiciário”. Disse ainda que a agilidade adequada é o objetivo de uma prestação jurisdicional.

O magistrado agradeceu ao diretor do Fórum: “ele passou todas as informações da comarca, é um magistrado brilhante e sem sobra de duvidas um dos magistrados mais culto que tive a honra de conversar”. Agradeceu também aos promotores de justiça e os defensores públicos pelas gentilezas recebidas, assim como os servidores do poder judiciário. Ele elogiou a organização da cidade, “bem organizada e estruturada”.

Francisco agradeceu a esposa e disse: “somos do Rio Grande do Sul, estamos a quase 1500 km de distância”.

Autoridades municipais prestigiam a posse, o prefeito Waldeli Rosa, agora filiado PMDB deu as boas vindas ao juiz, “desejou sucesso em sua nova caminhada”.

O Presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, Lucas Lázaro Gerolomo, (PSB) também prestigiou a cerimônia, assim como os demais vereadores, servidores e advogados.

A presidente da OAB (Ordem dos Advogados) subseção Costa Rica, Elizandra Thais Frezarin Rosa Matsumoto disse ao Hora da Notícia, “estou feliz pelo fato de não ter demorado a nomeação do novo magistrado, foi uma iniciativa dele em vir para Costa Rica, sempre tivemos um relacionamento exitoso com o doutor Artur e tenho certeza que teremos com o novo magistrado”, finalizou.

O diretor do Fórum informou que o recesso no poder judiciário inicia no próximo dia 20 de dezembro e o retorno está previsto para o dia 06 de janeiro. De acordo co ele o juiz que ficara de plantão nesse período é da comarca de Chapadão do Sul, Anderson Royer.

Prestigiaram a posse o representante do Ministério Público Estadual de Costa Rica, George Cassio Tiosso Abbud, a defensora pública Nádia Beatriz Farias da Silva Magion e o defensor Bruno Bertoli Grassani e o delegado de polícia civil, Alexandro Mendes de Araujo, o comandante da (PM) Polícia Militar, tenente Esteban Palácio e o Major Aldinei Perez da Silva comandante do Corpo de Bombeiros.

Hora da Noticia

