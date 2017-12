Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tina conta que compôs uma música em homenagem à amizade das cinco meninas, e todas se emocionam. Ellen mostra para Anderson o novo clipe de Tina. Dóris comemora o entusiasmo de Bóris com a volta ao Colégio Grupo. Edgar é frio com Malu, e Clara conforta a mãe. Lica, Benê, Ellen e Keyla celebram sua amizade. K2 sente ciúme de K1 e Tato por causa de Keyla. Jota questiona Ellen sobre o relacionamento dos dois. Felipe e Lica se preocupam com Clara. Bóris repreende o comportamento dos alunos em relação a Malu. Marta fala com Dóris sobre seu mestrado. Deco se despede de Keyla, que afirma que os dois devem continuar amigos, por Tonico. Ellen se surpreende quando Samantha beija Anderson. Tina anuncia que voltará para o Brasil, mas insinua que está envolvida com alguém.

TEMPO DE AMAR

Vicente pede que Maria Vitória lhe dê uma chance. Lucinda se revolta contra Leonor e Gregório. Inácio se diverte com Tiana e Justino. Reinaldo recebe uma convocação do Departamento Nacional de Saúde Pública. Bernardo vende o terreno de Lucerne. Lucinda tenta conter a irritação ao descobrir que Inácio e Justino farão diversas apresentações. Alzira finge não dar importância quando Celeste fala sobre seu testamento. Celeste vai à casa de Teodoro. Bernardo se enfurece com Alzira por querer receber a herança de Celeste o quanto antes. Artur disfarça quando Celina lhe cobra um jantar para conhecer seus pais. Geraldo pensa em vender as geleias de Pepito em seu Empório. Maria Vitória e Tomaso tentam convencer Otávio a se entregar para a polícia. Lucinda não gosta quando Inácio insiste em enviar uma carta para a tia em Portugal. Maria Vitória pensa em Vicente. José Augusto decide reconhecer Tereza como sua filha.

PEGA PEGA

Eric conta a Luiza sobre as fotos encontradas por Lourenço, que comprometem Maria Pia. Arlete garante a Lígia que contou tudo o que sabe sobre o acidente de Mirella. Xavier comenta que sente falta de Bebeth. Dom sugere a Madalena que peça demissão da casa de Lígia. Malagueta avisa a Maria Pia que terá que pedir Sabine em casamento e afirma que Eric nunca irá amá-la como ele. Eric chora ao constatar que Maria Pia o traiu. Antônia diz a Júlio que voltaria a confiar nele caso revelasse a identidade do quarto ladrão. Júlio avisa a Sandra Helena e a Agnaldo que chegou a hora de entregar Malagueta. Eric pergunta a Lourenço como eles farão para pegar Malagueta.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Diego encontra um novo veio de esmeraldas, e Sophia fica eufórica. Mariano tenta beijar Cleo. Caetana procura Mercedes. Patrick negocia as telas de Clara com um comprador. Clara pede para Patrick ajudá-la a voltar a Palmas e escolhe a casa em que morou com Gael para comprar. O advogado acerta os detalhes da compra da casa com Sophia e reage quando ouve Gael falar de Clara. Clara volta a Palmas. Patrick sugere que Clara tente conquistar Tomaz, antes de brigar por sua guarda. Mercedes comemora a volta de Clara, que chora ao encontrar Josafá. Clara se surpreende ao saber que todos acreditam que ela esteja morta. Gael se irrita com Renato por tratar Tomaz como filho. Juvenal visita Estela. Mariano tenta vender uma esmeralda para Amaro, sem nota fiscal. Nádia vende convites para a festa beneficente no salão para ser a Embaixatriz da Infância do Tocantins.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Alessandro e Fernando embarcam em uma lancha acompanhados por um senhor e seu neto. Durante o trajeto a lancha pega fogo e o homem morre. Alessandro, Fernando e o garoto conseguem pular da lancha antes que ela exploda. Nadando, eles chegam a uma ilha deserta, mas Fernando tem um ferimento na perna. Roberto, ao perceber que Raquel está com sintomas de gravidez, pergunta quem é o pai da criança, pois sabe que é amante de Ulisses e até montou um apartamento para ele. Furiosa, ela pede o divórcio. Vitória e Maria José, preocupadas por não terem notícias de Alessandro e Fernando, entram em contato com a gerente do hotel e, por ela, são informadas que eles tinham pressa para se encontrarem com Bruno. Chorando, Maria José diz a Vitória que Bruno vai tentar matar Alessandro. Vitória tenta tranquilizá-la, mas Maura afirma que Bruno foi atrás deles com a intenção de matar Alessandro. Raquel conta para a mãe que está grávida, mas não sabe se o pai da criança é Roberto ou Ulisses. Roberto diz a Vitória que Ulisses não tem a menor intenção de assumir um relacionamento sério com Raquel por que ele tem uma namorada em Madri que é idêntica a Maria José. A gerente do hotel informa que a lancha na qual Alessandro e Ulisses viajavam naufragou.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernanda não acredita que Carlos tenha viajado com Isabela para os Estados Unidos. Carlos passa por exames para saber se herdou a distrofia muscular de sua mãe. Isabela chega a Houston e Carlos se surpreende ao vê-la. Fernanda presta depoimento. Camila se arrepende de ter mentido e quer dizer a verdade mas o pai não permite. Carlos não consegue falar com Fernanda e Isabela comemora sua prisão. Luiz insiste em acusar Fernanda e Pedro o insulta. Dr. Inácio conta para Isabela que Carlos lhe pediu que agilizasse os tramites de seu casamento com Fernanda. Dr. Spinoza comunica a Carlos que colocará um marca-passo em Marisa para evitar um ataque cardíaco. Mariana depõe como testemunha de acusação e afirma que Fernanda mudou os medicamentos de seu pai provocando uma piora em seu estado de saúde. Carlos fica feliz ao saber que não herdou a doença da mãe. O juiz condena Fernanda a dez anos de prisão. Pedro tenta, em vão, impedir que ela seja transferida. Pedro culpa Amélia do que está acontecendo com Fernanda. Desesperada, Amélia diz a Luiz que Fernanda é sua filha. Ele não acredita. Uma das carcereiras aconselha Fernanda a não se meter em problemas com as detentas se quiser sobreviver. Pedro e Amélia sofrem com o que está acontecendo com Fernanda. Luiz chega a Houston e diz que só ele pode autorizar a cirurgia de Marisa. Fernanda conhece Maribel na prisão. Camila tem pesadelos onde pede perdão a Fernanda. Pedro agradece a Felipe por cuidar do caso de sua filha. Marisa avisa Luiz que vai modificar seu testamento. Carlos confirma para Isabela que pretende se casar com Fernanda.

CARINHA DE ANJO

Vitor vê Estefânia preparando o próximo presente que enviará para Diana e diz que o plano pode dar errado, pois homens são orgulhosos. Cecilia e Gustavo conversam sobre trazer Dulce para morar de vez com eles depois do casamento. Dulce e Fabiana conversam sobre o plano para juntar Inácio e Diana. Frida ouve tudo. Durante a aula Frida cochicha pra Dulce que acha que o casal está junto novamente. Fátima diz a Peixoto e Ribeiro que Leonardo está em Doce Horizonte. Inácio chega na casa de Diana com mais um presente enviado a ela por um anônimo. Ele diz que jamais pensou que ela se envolveria com outro estando casada. Leonardo convida Silvana para almoçar. Inácio e Diana brigam feio. Flavio e Haydee reviram sua casa em busca do contrato do aluguel do apartamento, mas não encontram. Gustavo e Cecília conversam com a Madre sobre levar Dulce para morar em sua casa depois do casamento. Ela promete pensar com carinho nesse pedido. Pascoal encontra Inácio cabisbaixo. Ele diz que sua esposa o traiu, por isso ele pedirá demissão sairá de casa. Frida ouve a conversa e conta para Bárbara. Frida diz que falará também para Dulce e Fabiana, para ganhar a confiança delas. Cecília vai à casa de Diana e a encontra chorando. Diana diz que suspeita que a pessoa que está enviando os presentes quer acabar com seu relacionamento. Ela se levanta e sente uma tontura. Frida conta para Dulce e Fabiana o que ouviu. Fabiana fica muito preocupada. Nicole se prepara para sequestrar Dulce Maria. Frida recomenda que Dulce e Fabiana peçam a Cecília para falar com o casal. Inácio pede demissão para Madre Superiora. Ele diz que irá embora com Zeca no dia seguinte. Leonardo almoça com Silvana, que fala tudo sobre a empresa para ele. Silvestre encontra um antigo álbum de fotos da família Lários e mostra a foto de Leonardo adolescente para Franciely. Franciely acha a fisionomia dele familiar. Fabiana e Dulce vão atrás de Cecília na casa de Diana. Chegando lá, elas confessam que foram elas que mandaram os presentes.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está emocionada diante de Lucy. Ela pergunta se tudo o que está acontecendo é real e Lucy diz que finalmente voltou para reencontrá-la e que explicará tudo o que aconteceu. As duas se abraçam. Enrico fica indignado ao ver que o prisioneiro com a máscara de ferro está em condições desumanas. Severo vai até a masmorra falar com Otoniel e diz que o culpado por tudo de ruim que aconteceu foi o Enrico. Nodier diz para Severo que Selena vai fazer de tudo para descobrir quem é o prisioneiro. Enrico, Jacques e Accalon estão saindo do castelo de Valedo quando encontram Cedric. Enrico pede que liberte o prisioneiro mascarado, mas Cedric pede outro prisioneiro como troca. Enrico não aceita e vai embora. Lucy conta a Pietra que Cedric perseguiu seu pai porque era um homem que se dedicava aos estudos da cura de alguns males. E que Cedric foi o responsável pela morte do pai de Pietra como também se apossou de todas as suas riquezas. Pietra se espanta e quer saber se já tiveram posses. Lucy diz que explica tudo no caminho e que Pietra tem de ir embora junto com ela. Dulcinéa e Bartolion percebem que Pietra sumiu e ficam preocupados se ela não caiu em alguma emboscada. Lucy insiste para Pietra ir embora com ela, mas Pietra diz que não pode abandonar Enrico. Lucy vai embora mas pede que Pietra decida se vai embora com ela ou vai ficar com Enrico. Cedric ameaça Falstaff dizendo que colocará fogo na taverna se não contar a verdade sobre Lucy estar viva. Pietra volta ao castelo onde estão todos preocupados e conta para Enrico que reencontrou a sua mãe. Enrico fica preocupado. Cedric vasculha a taverna enquanto Mistral entra e escuta falarem da mãe de Pietra. Mistral não deixa Cedric sair do castelo e os dois retiram as espadas. Selena vai falar para Brione que ela pode ser a sucessora do trono. Brione fica surpresa. Pietra pede que Enrico acredite nela, mas ele insiste em dizer para ela tomar cuidado. Pietra tem certeza que reencontrou sua mãe, mas Enrico diz que pode ser delírio dela. Mistral e Cedric duelam na taverna. Cedric percebe que está em desvantagem e chama os soldados. Enrico proíbe Pietra de sair do castelo sozinha. Ela sai e deixa Enrico irritado. Bartolion conta a Enrico que o físico Merlino não morreu e que ficou se recuperando na masmorra. No, quarto Pietra está em companhia de Lizabeta e Dulcinéa quando avista o médico da peste. Ela fica tensa, pega a adaga e parte para cima do médico no momento em que Elia entrava no quarto. Elia é ferida por Pietra. Todas se assustam e Pietra percebe que tem sangue de Elia em suas mãos.

APOCALIPSE

A emissora não está divulgando o resumo dos capítulos no seu site oficial.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

