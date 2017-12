1º Dia de Campo marca retorno de projeto de Seringueira em Alcinópolis

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, realizou na última sexta-feira, 08 de dezembro, o 1º Dia de Campo sobre Cultivo de Seringueira e Agroecologia. O Evento aconteceu na Chácara Bela Vista, do Heveicultor Evaldo Gomes Furtado.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, o objetivo do evento foi aproximar o pequeno produtor de consultores técnicos para informações relevantes no cultivo de Seringa e outras culturas. “O encontro foi um marco do retorno do projeto de Seringa com algumas modificações e para isso precisamos da adesão dos produtores. O projeto visa a construção de um viveiro e o produtor ainda receberá assistência técnica pelo período de um ano”, explicou a secretária.

O encontro contou com diversas palestras, entre elas a do especialista em cultivo de seringueira, Márcio Antônio de Aquino, que tem mais de 13 anos de experiência em formação de mudas e sangria. “Quero deixar aqui a importância da Heveicultura em Alcinópolis, que é uma cultura altamente rentável, sustentável e que fixa a mão de obra no campo, principalmente para o pequeno agricultor, que recebe viabilidade financeira. Em um município em que a pecuária prevalece, a seringueira é uma alternativa importantíssima para o desenvolvimento da cidade”, explicou.

Quem também participou do 1º Dia de Campo foi o gerente do Banco do Brasil em Alcinópolis, Wilks Menezes Gomes, que palestrou sobre a linha de crédito FCO. “Estamos aqui para apresentar a linha de crédito FCO como principal parceira do produtor e para ajudar na geração de renda dos produtores municipais”, informou o gerente.

O local escolhido para a realização do 1º Dia de Campo não foi por acaso, visto Evaldo é pioneiro no cultivo de seringueira em Alcinópolis. “Eu me sinto honrado em ser Heveicultor, pois praticamente comecei a plantar seringueira em Alcinópolis sem conhecer nada a respeito e de forma leiga comecei a pesquisar como funcionava. Essa iniciativa do Dia de Campo para gente é uma benção, pois com a parceria da Prefeitura tudo fica mais fácil, pois contaremos com assistência”, ressaltou o agricultor.

Os interessados em conhecer o projeto deverá procurar a engenheira florestal, Maria dos Santos, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, localizada na Rua Olegário Barbosa da Silveira, nº. 1344, Bairro São Pedro.

*Assessoria

Comentários