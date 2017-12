Sicredi disponibiliza financiamento de seguro agrícola para associados

Agora, os agricultores associados à instituição financeira cooperativa contam com a opção de financiamento do seguro agrícola junto às operações de crédito rural

Quando o assunto é seguro agrícola, dois fatores influenciam decisivamente para que muitos produtores rurais fiquem indecisos na hora da contratação. O primeiro deles é o preço do seguro, que em função do risco de catástrofes climáticas costuma ter um custo um pouco mais elevado do que outros tipos de seguro. O segundo é incerteza quanto a obtenção do benefício de subvenção federal ao seguro agrícola, que ocorre quando o governo subsidia parte do valor do seguro.

No modelo brasileiro, o agricultor contrata o seguro considerando a existência do subsídio e só algum tempo depois é que vai saber se foi ou não contemplado com o benefício. Caso não tenha sido, o pagamento da diferença é cobrado do segurado.

Foi exatamente visando minimizar os impactos deste cenário que o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – passou a oferecer aos produtores a opção de financiar o prêmio do seguro juntamente com a operação de custeio da lavoura, preservando integralmente as possibilidades do produtor obter o benefício de subvenção.

“Como a questão do subsídio é uma incógnita e os produtores por vezes não têm recursos para desembolsar o valor do prêmio, muitos deles ficam em dúvida e acabam não contratando o seguro. Entendemos que esta possibilidade de inclusão dos valores diretamente na operação de custeio ajude um grande número de associados a optar pela aquisição do seguro agrícola, que com as mudanças climáticas tem se mostrado indispensável na proteção das lavouras”, pontua Felipe Michels Caballero, gerente de Produtos de Seguro da Corretora de Seguros Sicredi.

Para o Sicredi, a expectativa agora é de incremento das contratações junto às operações de crédito rural e, por consequência, maior segurança para o seu quadro de associados. “Tornando o seguro mais acessível, deveremos ter uma maior pulverização das vendas em nossas regiões de atuação. Isso, em médio e longo prazo, melhorar ainda mais as condições dos produtos oferecidos”, coloca Caballero.

