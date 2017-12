Paciente de Camapuã cai da maca do Hospital Regional e morre

O paciente José Fernandes Neto, de 70 anos, morreu após cair da maca e morrer, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), que fica na avenida Engenheiro Lutero Lopes, no Conjunto Aero Racho, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, registrado por Antônio Ângelo da Cunha, de 60 anos, irmão da vítima, José Fernando iniciou tratamento de hemodiálise em Camapuã, mas no dia 5 de dezembro foi encaminhado à Capital em uma ambulância da prefeitura do município para fazer consultas.

José Fernandes deu entrada às 4h30 da madrugada no Hospital Regional. A mulher dele que o acompanhava foi orientada pela assistente social que conseguisse algum lugar para repousar, porque José Fernandes ficaria internado.

A mulher, então, foi para a casa de familiares e por volta das 17 horas, quando retornou foi informada que o marido havia sido submetido a uma cirurgia na cabeça após cair de uma maca. Por volta das 12h30 de ontem (10) a vítima morreu. Ainda conforme informação de Antônio à polícia, José caiu da maca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dentro da unidade e sofreu uma lesão na cabeça.

A assessoria de imprensa do hospital informou que a diretoria da Presidência do Hospital Regional está ciente da situação e abriu sindicância para apurar os fatos.

*Campo Grande News

