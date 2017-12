Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Evitar afobação, correria e a precipitação, será importante. Demonstre domínio sobre si próprio e passará fácil pelo período mais difícil do ano. Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

TOURO – Sua personalidade estará ressaltada nesta fase, o que o tornará mais atraente e simpático. O fluxo benéfico dos planetas está lhe dando objetividade. Grande sucesso à vista especialmente se seu trabalho é a imprensa falada ou escrita.

GÊMEOS – Dia negativo para solicitar empréstimos ou favores, para tratar de assuntos sociais e pessoais. Tome cuidado com inimigos declarados. Nas questões do amor, os desentendimentos do passado darão lugar ao romantismo e dentro do trabalho, procure se aproximar mais dos seus colegas ou subalternos.

CÂNCER – Não gaste dinheiro desnecessariamente e não se deixe levar pela generosidade para não ter prejuízos de ordem pessoal. Por outro lado, lucrará na compra e venda de materiais agrícolas e produtos químicos de um modo geral.

LEÃO – O dia é favorável para tomar atitudes importantes, quanto ao seu setor financeiro, profissional e social. Procure também, manter um clima harmônico em seu lar e dar mais atenção àqueles que lhe são queridos. Se você continuar pensando positivamente e acreditando que é capaz, conseguirá realizar todos os seus desejos.

VIRGEM – Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste dia. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades. Até depois de amanhã, você terá algum lucro. Quanto ao amor, excelente.

LIBRA – Você está beneficiado em questões de ordem sentimental e comercial. Pode viajar a negócios. Este é um bom período do ano para você. Pode tentar algo novo em termos comerciais.

ESCORPIÃO – Um novo estímulo poderá alterar o roteiro dos acontecimentos, passando a lhe proporcionar amplas possibilidades de êxito. Você está vivendo um bom período. Comece aquela ginástica que há tempos vem sendo adiada.

SAGITÁRIO – Procure estabelecer o equilíbrio emocional. Evite confusões. Por esta razão faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático e observador. Dê mais atenção aos seus colaboradores e amigos dentro do seu ambiente profissional.

CAPRICÓRNIO – Ser otimista é bom, mas em demasia é prejudicial. Portanto, faça tudo dentro de suas reais possibilidades e não se deixe influenciar por pessoas falantes. Você fará novas amizades, progredirá profissionalmente e será feliz no amor.

AQUÁRIO – Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Novas e duradouras amizades também estão previstas. Êxito em todos os meios de comunicação. A vida afetiva pode ficar confusa.

PEIXES – Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto e para tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Positivo para a vida religiosa e ao amor. Não tente promover conversas conciliadoras, por que o risco de acontecerem mal entendidos é muito grande.

Comentários