Equipe de Manutenção do Aeroporto Municipal conserta sistema de iluminação após depredação

O Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul volta a estar apto para realização de voos noturnos no município, após uma semana do segundo ataque criminoso ao sistema de iluminação do Aeroporto. O ataque aconteceu na madrugada da primeira segunda-feira de dezembro, 04. A polícia segue investigando o caso.

Voo Noturno

O Aeroporto de Chapadão do Sul estava apto novamente para operações noturnas desde metade de março de 2017, quando feita reinauguração do sistema de balizamento noturno da pista.

No dia 25 de maio, o espaço sofreu seu primeiro ataque de vandalismo, sendo consertado rapidamente e recebendo voos noturnos de shows da 25ª Exposul, como Fernando e Sorocaba e Marilia Mendonça.

O sistema de iluminação da pista estava todo deteriorado e não permitia operação no período noturno. O Problema vinha se estendendo nos últimos anos.

Com um investimento em torno de R$ 70 mil reais, a Prefeitura solucionou o problema da deterioração do aeroporto municipal, permitindo assim que Chapadão do Sul, figure no mapa da aviação com o seu aeroporto, com capacidade de operar com pouso e decolagem noturnas.

Aeroporto Municipal

O acesso para Aeroporto de Chapadão do Sul está na MS-306 a aproximadamente 15 quilômetros da cidade. O aeroporto está em uma altitude de 806 metros, e a pista tem dimensões de 2.000 metros de comprimento por 30 metros de largura, toda asfaltada, segundo dados da ANAC. O telefone para contato é (67) 99967-9755.